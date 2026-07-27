Gradonačelnik Kasumović primio predstavnike GSS-a i Vlade Federacije BiH: U toku koordinacija aktivnosti nakon tragedije na Elbrusu

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović danas je održao radni sastanak s predstavnicima Gorske službe spašavanja (GSS) Zenica te vršiocem dužnosti direktora Gorske službe spašavanja Federacije BiH Aldinom Brašnjićem, koji je sastanku prisustvovao kao izaslanik premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića.

Tema sastanka bila je koordinacija svih aktivnosti u vezi s tragičnom nesrećom na planini Elbrus u Rusiji, u kojoj je život izgubilo pet Zeničana – dr. Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam, dok su Haris Adilović i Kemal Vidimlić spašeni i očekuje se njihov povratak u Bosnu i Hercegovinu.

Na sastanku je razgovarano o organizaciji povratka dvojice preživjelih sugrađana, transportu tijela stradalih, provođenju svih potrebnih procedura, kao i koordinaciji između Grada Zenice, Vlade Federacije BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH i nadležnih institucija Ruske Federacije. Gradska uprava već je pripremila svu dokumentaciju iz svoje nadležnosti, a aktivnosti se provode u stalnoj koordinaciji sa svim uključenim institucijama.

Gradonačelnik Kasumović poručio je da će Grad Zenica, zajedno s Vladom Federacije BiH, učiniti sve kako bi se cijeli proces završio dostojanstveno i uz punu podršku porodicama stradalih.

"Iako sam na godišnjem odmoru, danas sam na svom radnom mjestu jer se nalazimo u izuzetno teškoj i vanrednoj situaciji. Zahvalan sam premijeru Nerminu Nikšiću koji je poslao svoje izaslanstvo, s kojim sam zajedno s predstavnicima GSS-a Grada Zenica održao sastanak. Situacija oko prebacivanja tijela naših sugrađana veoma je komplikovana. Prema onome što smo danas dogovorili, predsjednik GSS-a i još dva člana putovat će u Rusiju kako bi se zajedno s naša dva preživjela sugrađanina vratili u Bosnu i Hercegovinu. Za naše sugrađane koji su izgubili živote procedura je znatno složenija i na tome intenzivno radimo zajedno s Vladom Federacije BiH. Grad Zenica i Vlada Federacije BiH osigurat će sve što je potrebno da kompletan proces protekne kako treba. Na dan dženaze Grad Zenica proglasit će Dan žalosti. U ovom trenutku još uvijek ne znamo kada će to biti, jer prema informacijama koje imamo tijela se spuštaju s planine, nakon čega slijedi identifikacija i ostale procedure. Gradska uprava je završila svu dokumentaciju koja je u njenoj nadležnosti za preminule, potrebno je organizirati i prebacivanje njihovih vozila iz Rusije i sve aktivnosti provodimo potpuno sinhronizovano. Zahvalan sam Vladi Federacije BiH što se uključila zajedno s nama kako bismo ovu veliku tragediju koja je pogodila Zenicu riješili na human i dostojanstven način", izjavio je gradonačelnik Fuad Kasumović.

Gradonačelnik Fuad Kasumović još jednom je izrazio najdublje saučešće porodicama stradalih Zeničana te zahvalio svima koji su uputili telegrame, dopise, e-mailove i druge izraze saučešća, među kojima su brojni gradonačelnici i načelnici, predstavnici institucija, organizacija i drugih nivoa vlasti, kao i svi građani koji su u ovim teškim trenucima iskazali solidarnost i podršku porodicama stradalih i Gradu Zenica.