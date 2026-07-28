Novac stiže za nekoliko sekundi: Nova banka među prvim bankama u BiH omogućila instant plaćanja

Od 27. jula 2026. godine, klijentima Nove banke dostupna je usluga instant plaćanja, koja omogućava prenos novca na račun primaoca u roku od svega nekoliko sekundi.

Instant plaćanje omogućava da sredstva budu dostupna primaocu gotovo odmah, bez čekanja na obračun platnog prometa u toku radnog dana. Sistem funkcioniše 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici, 365 dana u godini, što znači da se transakcije izvršavaju jednako brzo i radnim danima i tokom vikenda ili praznika.

Nova banka je među prvim bankama u Bosni i Hercegovini koje su uspješno implementirale novi sistem instant plaćanja Centralne banke Bosne i Hercegovine, čime je domaći platni promet napravio najveći tehnološki iskorak u posljednjih nekoliko decenija. U prvoj fazi usluga je dostupna korisnicima Smart Nova mobilnog i elektronskog bankarstva te Halcom elektronskog bankarstva Nove banke.

U skladu sa pravilima Centralne banke Bosne i Hercegovine, u početnoj fazi instant plaćanja dostupna su za domaći međubankarski platni promet u konvertibilnim markama, između banaka koje su priključene IPS BiH sistemu instant plaćanja. Kako se u narednom periodu budu priključivale nove banke, mreža dostupnih instant plaćanja će se postepeno širiti.

„Kada govorimo o digitalnoj transformaciji, ne govorimo samo o novim tehnologijama, već o tome da ljudima uštedimo vrijeme i učinimo svakodnevicu jednostavnijom. Instant plaćanja znače da novac stiže za nekoliko sekundi, onda kada je nekome zaista potreban, bilo da pomažete članu porodice, plaćate uslugu ili završavate poslovnu obavezu u večernjim satima. To je promjena koju će naši klijenti osjetiti u svakodnevnom životu. Zato smo posebno zadovoljni što je Nova banka među prvim bankama u Bosni i Hercegovini koja je omogućila ovu uslugu. Nastavljamo ulagati u digitalna rješenja koja nisu sama sebi svrha, već donose stvarnu vrijednost našim klijentima i doprinose modernizaciji bankarskog sektora u Bosni i Hercegovini“, izjavio je Siniša Adžić, predsjednik Uprave Nove banke.

Sistem instant plaćanja zasnovan je na evropskom modelu TIPS Clone (TARGET Instant Payment Settlement), razvijenom u saradnji sa Bankom Italije i Evropskom centralnom bankom. Njegovo uvođenje predstavlja važan korak u modernizaciji platne infrastrukture Bosne i Hercegovine i dodatno približava domaći finansijski sistem evropskim standardima.

U narednim fazama razvoja očekuje se proširenje funkcionalnosti sistema, uključujući standardizovana QR plaćanja i druge digitalne usluge koje će dodatno unaprijediti korisničko iskustvo.

Uvođenjem instant plaćanja Nova banka još jednom potvrđuje svoju opredijeljenost razvoju savremenih digitalnih usluga i pružanju brzih, sigurnih i jednostavnih rješenja za svoje klijente.