Sedam minuta do sastanka. Klijent upravo šalje novu verziju ponude, kolega pita da li je termin pomjeren, a laptop je ostao u automobilu. U tom trenutku se vidi da li telefon samo prati posao ili ga zaista može preuzeti. Kada se nađemo u ovakvoj situaciji telefon više nije samo uređaj za pozive i poruke, već mjesto na kojem se posao nastavlja. Upravo tu dolazi do izražaja novi Galaxy Z Fold8 Ultra, koji većim ekranom preuzima zadatke za koje bismo ranije otvarali laptop, dok Galaxy Watch Ultra2 i Galaxy Watch9 zadržavaju najvažnije informacije na zglobu. Zajedno olakšavaju radni dan koji se odvija između sastanaka, vožnje, kancelarije i terena.

Vaš najvažniji poslovni alat možda više nije računar . Samsung Vaš najvažniji poslovni alat možda više nije računar . Samsung

Kancelarija koju rasklapate kada vam zatreba Galaxy Z Fold8 Ultra u nekoliko sekundi prelazi iz klasičnog telefona u veliki radni ekran. Tako ponudu možete otvoriti pored elektronske pošte, dok istovremeno provjeravate kalendar ili bilješke. Umjesto stalnog prelaska iz jedne aplikacije u drugu, sve važne informacije mogu ostati pred vama. Recimo da vam klijent u poruci predloži novi termin sastanka. Funkcija Now Nudge može prepoznati kontekst i ponuditi otvaranje kalendara u podijeljenom prikazu, bez prekidanja razgovora i ručnog traženja aplikacije. Nije riječ o velikom, dramatičnom potezu, već o nekoliko koraka manje u trenutku kada već pokušavate pratiti pet stvari istovremeno. Slična prednost vidi se i na terenu. Fotografije proizvoda, poslovnog prostora ili događaja mogu se odmah pregledati i uporediti na velikom ekranu, a zatim poslati kolegama dok ste još na lokaciji. Materijal više ne mora čekati povratak u kancelariju. Uprkos velikom rasklopivom ekranu, uređaj je dovoljno tanak i lagan da ga možete koristiti tokom čitavog dana, bilo da pregledate dokumente, odgovarate na poruke ili pratite prezentaciju neposredno prije sastanka.

Vaš najvažniji poslovni alat možda više nije računar . Samsung Vaš najvažniji poslovni alat možda više nije računar . Samsung

Vaš najvažniji poslovni alat možda više nije računar . Samsung Vaš najvažniji poslovni alat možda više nije računar . Samsung

Kada ne morate svaki put vaditi telefon Nije svaka poslovna informacija vrijedna prekidanja razgovora i posezanja za telefonom. Ponekad je dovoljno provjeriti ko zove, vidjeti poruku ili potvrditi da sljedeći sastanak počinje za deset minuta. Tu svoju ulogu preuzimaju Galaxy Watch Ultra2 i Galaxy Watch9. Povezani sa telefonom, omogućavaju brze provjere tokom sastanka, vožnje liftom, obilaska lokacije ili razgovora sa klijentom. Jedan pogled na zglob dovoljan je da procijenite da li nešto zahtijeva trenutnu reakciju ili može sačekati. Kada je potreban duži odgovor, pregled dokumenta ili ozbiljniji zadatak, posao se nastavlja na velikom ekranu Galaxy Z Fold8 Ultra uređaja. Sat tako ne pokušava da zamijeni telefon. Njegova uloga je da smanji broj nepotrebnih prekida i zadrži najvažnije informacije tamo gdje ih možete vidjeti diskretno i brzo. Poslovni tempo nije samo broj završenih zadataka Dobar poslovni alat ne pomaže samo da uradimo više. Pomaže nam i da prepoznamo kada koncentracija počinje da opada. Galaxy Watch Ultra2 i Galaxy Watch9 prate podatke povezane sa snom, aktivnošću i oporavkom, a zatim ih pretvaraju u jednostavne, personalizovane uvide. Poslije kasnog leta, nekoliko sati sna ili posebno napornog dana, ti podaci mogu biti koristan podsjetnik da napravite pauzu, prilagodite trening ili jednostavno malo realnije rasporedite obaveze. To možda ne zvuči kao klasična poslovna funkcija, ali sposobnost da ostanemo fokusirani tokom važnog sastanka često je korisnija od još jedne aplikacije za upravljanje zadacima. Galaxy Watch Ultra2 namijenjen je korisnicima kojima su važni izdržljivost i duže trajanje baterije, dok Galaxy Watch9 predstavlja lakšu opciju za svakodnevno, cjelodnevno nošenje. Oba modela povezuju poslovni ritam sa uvidima u svakodnevne navike.