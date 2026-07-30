Povezani sa gradom. Posvećeni životu. U okviru Park Residence Sarajevo nastaje Park Residence Mall, nova premium shopping i lifestyle destinacija koja donosi potpuno novo iskustvo svakodnevnog života u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Osmišljen kao mjesto susreta, vrhunskih usluga i pažljivo odabranih sadržaja, Park Residence Mall predstavlja prirodan nastavak vizije Park Residence-a da svojim stanarima, ali i cijeloj lokalnoj zajednici, ponudi mnogo više od mjesta za život. Iako predstavlja sastavni dio Park Residence kompleksa, Park Residence Mall od samog je početka zamišljen kao otvorena shopping i lifestyle destinacija. To će biti prostor u kojem se na jednom mjestu susreću kupovina, gastronomija, zdravlje, ljepota, zabava i svakodnevni život, stvarajući novu gradsku destinaciju i novo mjesto okupljanja. Jednu od najvećih vrijednosti i tržišnih prednosti Park Residence Malla predstavlja jedinstveni koncept koji objedinjuje premium shopping, ugostiteljstvo, zdravstvene i beauty usluge, kao i više od 7.000 m² sadržaja namijenjenih igri, zabavi i aktivnom provođenju slobodnog vremena za djecu, mlade i odrasle. Riječ je o inovativnom sadržaju kakav do sada nije viđen na tržištu Bosne i Hercegovine, koji će javnosti biti predstavljen u narednom periodu te će značajno doprinijeti atraktivnosti cijelog kompleksa i dodatno povećati broj svakodnevnih posjetilaca.

Park Residence Sarajevo otvara novu gradsku destinaciju: posljednje prilike za zakup poslovnih prostora u Park Residence Mallu . Park Residence Sarajevo Park Residence Sarajevo otvara novu gradsku destinaciju: posljednje prilike za zakup poslovnih prostora u Park Residence Mallu . Park Residence Sarajevo

U neposrednom okruženju ne postoji shopping i lifestyle centar koji na jednom mjestu objedinjuje ovakav sadržaj, obim i kvalitet. Upravo zato Park Residence Mall ima potencijal da postane nova gradska destinacija koja će privlačiti veliki broj domaćih i stranih turista, građana Sarajeva i drugih lokalnih zajednica, ali i svakodnevno okupljati stanare Park Residence-a. Ovakav koncept generisat će kontinuiran protok posjetilaca tokom cijelog dana i cijele godine, stvarajući izuzetno atraktivno poslovno okruženje za sve buduće zakupce. Dodatnu vrijednost Park Residence Mallu daje i njegovo neposredno okruženje. Sa više od 300 stambenih jedinica koje čine Park Residence zajednicu, razvijenim rezidencijalnim okruženjem i aktivnom lokalnom zajednicom, Park Residence Mall već od prvog dana poslovanja dobija stabilnu bazu svakodnevnih korisnika. Zahvaljujući direktnom pristupu, odličnoj saobraćajnoj povezanosti i obezbijeđenom parkingu za goste i eksterne posjetioce, lokacija osigurava kontinuiran protok ljudi i izuzetan potencijal za razvoj poslovanja.

Park Residence Sarajevo otvara novu gradsku destinaciju: posljednje prilike za zakup poslovnih prostora u Park Residence Mallu . Park Residence Sarajevo Park Residence Sarajevo otvara novu gradsku destinaciju: posljednje prilike za zakup poslovnih prostora u Park Residence Mallu . Park Residence Sarajevo

Otvaranjem Park Residence Malla ne razvija se samo novi shopping i lifestyle koncept, već se značajno unapređuje i ponuda sadržaja za stanovnike neposrednog okruženja. Naselja Ciglane, Gorica i Koševsko Brdo dobit će novu destinaciju koja će na jednom mjestu objediniti kupovinu, usluge, gastronomiju i sadržaje za kvalitetnije provođenje slobodnog vremena.

Park Residence Sarajevo otvara novu gradsku destinaciju: posljednje prilike za zakup poslovnih prostora u Park Residence Mallu . Park Residence Sarajevo Park Residence Sarajevo otvara novu gradsku destinaciju: posljednje prilike za zakup poslovnih prostora u Park Residence Mallu . Park Residence Sarajevo

Posebnu vrijednost projekta predstavlja pažljivo planiran koncept zakupa. Centralizovano upravljanje, selekcija zakupaca i pažljivo odabrana struktura zakupaca osiguravaju kvalitetnu i komplementarnu ponudu sadržaja, čime se dugoročno povećava atraktivnost lokacije, stabilnost poslovanja i vrijednost zakupa za sve buduće poslovne partnere. Koncept Park Residence Malla pažljivo je osmišljen kako bi na jednom mjestu okupio sadržaje koji upotpunjuju svakodnevni život. Posjetiocima će biti dostupni premium supermarket, moderan caffe shop, apoteka, drogerija, beauty salon sa profesionalnim frizerskim i kozmetičkim uslugama te masažama, anti-age klinika, reform pilates studio, kao i brojni drugi sadržaji koji će doprinositi kvalitetnijem i jednostavnijem životu. Svaki sadržaj pažljivo je odabran kako bi zajedno činio funkcionalnu cjelinu, omogućavajući posjetiocima da najveći dio svojih svakodnevnih potreba zadovolje na jednom mjestu.

Park Residence Sarajevo otvara novu gradsku destinaciju: posljednje prilike za zakup poslovnih prostora u Park Residence Mallu . Park Residence Sarajevo Park Residence Sarajevo otvara novu gradsku destinaciju: posljednje prilike za zakup poslovnih prostora u Park Residence Mallu . Park Residence Sarajevo