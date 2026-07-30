Sarajevo Film Festival i Coca-Cola slave 30 godina partnerstva

Više od tri decenije vrhunskih filmova, dobrih zabava, važnih razgovora na panelima posvećenih filmu i aktuelnim društvenim temama, promocije grada i sarajevskog duha, ulaganja u filmsku industriju i autore. Malo je redova da se opiše važnost i širina Sarajevo Film Festivala, šta on sve znači lokalnom stanovništvu, ali i svim posjetiteljima.

Vodeći filmski festival u regionu, koji je počeo skromno, ali sa jasnom vizijom i sa puno ljubavi, entuzijazma i znanja, već odavno upisao je Sarajevo na prestižnu listu poželjnih destinacija, pretvorivši ga u prijestolnicu koju, baš u augustu, vrijedi posjetiti. I tako i biva. Svakog augusta, preko 150.000 posjetilaca ima priliku uživati u oko 250 filmskih projekcija i pratećim događajima Sarajevo Film Festivala, koji se gotovo od samih početaka realizira uz podršku Coca-Cole.

Kontinuirana podrška filmskoj umjetnosti i magičnim iskustvima

Upravo zahvaljujući i partnerstvu sa Coca-Colom, koje bez prekida traje već 30 godina, magično iskustvo Sarajevo Film Festivala, koje je uvijek više od filma, pronalazi svoj put do srca publike.

Jubilej - 30 godina partnerstva sa Sarajevo Film Festivalom, podsjetnik je na važnu ulogu Coca-Cole u kreiranju festivalske atmosfere, njegova identiteta i razvoja.

Sarajevo Film Festival je nastao kao simbol kreativnosti, otpora i nade, a kroz godine izrastao je u jedan od najznačajnijih filmskih festivala u regiji i Evropi. Postao je mjesto susreta autora i publike, talenata i ideja. Paralelno s njim, razvijalo se i partnerstvo sa Coca-Colom, zasnovano na zajedničkim vrijednostima: povezivanju ljudi, stvaranju nezaboravnih trenutaka i podršci kreativnosti koja pokreće društvo.

Najdugovječnija saradnja u okviru Festivala nije bila samo podrška jednom događaju, već kontinuirano ulaganje u lokalnu zajednicu i iskustva koje Festival svake godine donosi publici.

Helena Vuković zaštitno lice nove kampanje“30 ljeta ista scena”

A upravo autentični trenuci i nezaboravna iskustva urezani su u sjećanja brojnih generacija koje su odrasle uz Festival, kada grad promijeni ritam, ulice postanu življe, večeri duže, a poznata mjesta dobiju neku novu energiju. U sjećanju mnogih su okupljanja prije projekcija, uživanje u filmskim pričama, dugi razgovori nakon...

Inspirisana emocijama i navikama koje generacije publike vežu za Sarajevo Film Festival nastala je i ovogodišnja komunikacijska platforma „30 ljeta ista scena“, koja prikazuje kontinuitet emocije koju Festival nosi već tri decenije. Kreativni koncept prati odrastanje uz Sarajevo Film Festival i prenosi priču o različitim životnim fazama - prijateljstvima, ljubavima i uspomenama koje se rađaju svako festivalsko ljeto.

Zaštitno lice kampanje je glumica Helena Vuković, na čije odrastanje ali i profesionalni razvoj, na poseban način je utjecao Sarajevo Film Festival.

Obilježavajući važan jubilej - 30 godina zajedničkih vrijednosti, ulaganja u lokalnu zajednicu i kreativni potencijal, Coca-Cola i Sarajevo Film Festival ozvaničili su i nastavak saradnje, potpisom novog, četverogodišnjeg ugovora.

I nakon 30 godina, zajednička priča se nastavlja. Sa istom energijom, istim vrijednostima i novim filmskim trenucima koji tek čekaju da budu ispričani.

https://www.coca-cola.com/ba/bs/offerings/coca-cola-sarajevo-film-festival-2026