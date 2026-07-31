Tourism Expo Sarajevo 2026 donosi revoluciju u poslovnom umrežavanju.

Tourism Expo Sarajevo i ove godine pomjera granice organizacije sajmova i potvrđuje svoju poziciju jednog od najinovativnijih sajamskih događaja u Bosni i Hercegovini i regionu.

Kao organizator koji kontinuirano ulaže u razvoj novih tehnologija i unapređenje poslovnih procesa, Tourism Expo Sarajevo 2026 svojim izlagačima predstavlja potpuno novu, modernu i naprednu B2B Matchmaking platformu, razvijenu s ciljem da poslovno povezivanje učini bržim, jednostavnijim i efikasnijim nego ikada prije.

Nova digitalna platforma omogućava izlagačima da prije početka sajma pronađu potencijalne poslovne partnere, pregledaju profile kompanija, zakažu poslovne sastanke, razmjenjuju poruke putem internog chata i kreiraju vlastiti raspored sastanaka. Na taj način značajno se smanjuje nepotrebna komunikacija, štedi vrijeme i povećava broj kvalitetnih poslovnih kontakata.

Poseban fokus stavljen je na jednostavno korištenje platforme. Svaka kompanija ima vlastiti profil sa osnovnim informacijama, mogućnošću predstavljanja svojih proizvoda i usluga, kao i alatima za direktnu komunikaciju sa drugim izlagačima. Sistem automatski šalje obavještenja o zakazanim sastancima, promjenama termina i svim važnim informacijama tokom trajanja sajma.

Cilj ove inovacije nije samo unaprijediti organizaciju sajma, već stvoriti novu vrijednost za sve učesnike. Tourism Expo Sarajevo želi da svaki izlagač ostvari više poslovnih susreta, pronađe nove partnere, zaključi nove ugovore i ostvari konkretne poslovne rezultate.

U vremenu digitalne transformacije, Tourism Expo Sarajevo pokazuje da sajmovi više nisu samo mjesto predstavljanja proizvoda i usluga, već platforma za stvaranje novih poslovnih prilika, međunarodnih partnerstava i dugoročne saradnje.

Naša vizija je jasna – povezati ljude, kompanije i ideje, stvarati nove poslovne prilike i zajednički graditi budućnost turizma.

Tourism Expo Sarajevo 2026 još jednom potvrđuje da inovacije nisu samo dio naše strategije, već temelj na kojem gradimo sajam budućnosti.

Tourism Expo Sarajevo 2026 – mjesto gdje se poslovne prilike pretvaraju u uspješne saradnje.