Bivši američki diplomata objavio fotografiju iz mladosti: Političar iz regiona skoro neprepoznatljiv

Bivši američki diplomata i nekadašnji specijalni izaslanik State Departmenta za izbornu reformu u Bosni i Hercegovini Metju Palmer (Matthew Palmer) podijelio je zanimljivu fotografiju iz ranijeg perioda svoje diplomatske karijere, kojom se prisjetio početaka svog rada u službi SAD-a.

Palmer je na društvenoj mreži LinkedIn objavio fotografiju za koju je naveo da je nastala sredinom devedesetih godina, u vrijeme kada je svoju diplomatsku karijeru započinjao u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu.

Aktuelni premijer

Posebnu pažnju privukla je osoba koja se nalazi u sredini fotografije, a riječ je o aktuelnom premijeru Kosova Albinu Kurtiju, koji je na slici teško prepoznatljiv zbog tadašnjeg izgleda.

- Na ovoj fotografiji, sastao sam se s mladim liderima s Kosova. Mladić u sredini je Albin Kurti, trenutni premijer Kosova. Albin je izgubio dugu kosu, ali ja i dalje imam ovu kravatu - poručio je Palmer.

Na fotografiji se nalazi i Bujar Dugoli (Bujar Dugolli), kosovski političar koji je bio član Skupštine Kosova ispred Alijanse za budućnost Kosova u periodu proglašenja nezavisnosti Kosova 17. februara 2008. godine.

Decenijama kasnije

Kurti i Palmer nastavili su kontakte i decenijama kasnije, posebno kroz Palmerovu ulogu u procesu dijaloga između Kosova i Srbije.

Tokom diplomatske karijere Palmer je službovao u Beogradu, Nikoziji, Misiji SAD-a pri Ujedinjenim nacijama, kao i na različitim funkcijama u Vašingtonu (Washingtonu).

Radio je i u osoblju državnog sekretara za planiranje politika te u Vijeću za nacionalnu sigurnost.

Pored diplomatskog rada, Metju Palmer je i autor serije romana koje je objavio Penguin Random House, u kojima su američki diplomati glavni likovi. Tri njegova romana Nacionalni javni radio uvrstio je među najbolje knjige svojih godina.