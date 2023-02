Bruce Dickinson će u Sarajevu izvesti repertoar Deep Purplea sa Zagrebačkom filharmonijom

Pjevač i frontmen kultnog britanskog heavy metal sastava Iron Maiden, Bruce Dickinson, s all stars bendom i Zagrebačkom filharmonijom, u Sarajevu, u dvorani Mirza Delibašić, 22. marta 2023. godine, izvesti će muzičko remek djelo jednog od najutjecajnijih klavijaturista svih vremena Jona Lorda “Concerto for Group and Orchestra” i najveće hitove grupe Deep Purple.

Drugi put Concerto je izveden u Hollywood Bowlu 1970. s filharmonijskim orkestrom Los Angelesa kojim je dirigovao Lawrence Foster, nakon čega su notne partiture misteriozno nestale te djelo nije više izvođeno uživo. Uz pomoć dirigenta Paula Manna i muzikologa Marca de Goeije, preslušavajući i gledajući originalne snimke, Jon Lord je napisao partiture iznova te je 1999. godine Concerto ponovno izveden u Royal Albert Hallu s tadašnjom postavom Deep Purplea (Gillan, Morse, Lord, Glover, Paice) i Londonskim simfonijskim orkestrom kojim je dirigovao maestro Paul Mann, koji diriguje i na aktuelnoj evropskoj turneji. Koncert je snimljen i objavljen 2000. godine na dvostrukom CD-u pod nazivom In Concert with the London Symphony Orchestra.

Od 1999. Concerto je izvođen od strane Deep Purplea i Jon Lordovog benda uz ravnanje Paula Manna diljem svijeta s najpoznatijim filharmonijskim orkestrima. 2012. godine, nekoliko mjeseci nakon smrti Jona Lorda, objavljena je i studijska verzija Concerta koju su uz Lorda i Manna snimili Kraljevski filharmonijski orkestar Liverpoola, Steve Morse, Joe Bonamassa, Guy Pratt i drugi vrhunski muzičari. Vokalne dionice otpjevao je Bruce Dickinson (Iron Maiden), veliki zaljubljenik u muziku Deep Purplea i blizak prijatelj Jona Lorda. 2019. u Quebecu, proslavljena je 50. godišnjica originalnog izvođenja Concerta u izvedbi Brucea Dickinsona, The Paul Deslauriers Banda, Simfonijskog orkestra Quebeca i uz dirigovanje maestra Paula Manna. Nakon uspjeha koji je polučio kanadski koncert, tim sastavljen od svjetski poznatih muzičara i članova Jon Lordovog benda u novembru 2021. godine u Audi Areni u Györu (Mađarska) započeli su europsku turneju Jon Lord's Concerto For Group and Orchestra and The Music Of Deep Purple.

Set lista sarajevskog koncerta sastoji se od sva tri čina Concerto For Group And Orchestra, dijelova Sarabande (drugog Lordovog solo albuma), najvećih hitova Deep Purplea, poput: Smoke On The Water, Perfect Strangers, When A Blind Man Cries, Soldier of Fortune, Pictures of Home te dvije pjesme Brucea Dickinsona Jerusalem i Teers Of The Dragon. Sve izvedbe pjesmi sadržavat će potpuni orkestarski aranžman.