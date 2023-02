Da li je IT karijera pravi izbor za tebe

I u 2023. godini rad u IT industriji je veoma perspektivan i odlično plaćen. Riječ je o jednom od rijetkih sektora koji nisu pogođeni opštom globalnom neizvjesnošću i u kome se još uvijek do posla dolazi relativno lako, a zarade koje se ostvaruju su i do nekoliko puta veće od prosječnih.

Zato nije iznenađenje što veliki broj ljudi želi da pronađe svoje mjesto u IT industriji. Međutim, ono što mnoge od njih sprečava da svoje želje pretvore u realnost jeste jednostavno pitanje: Da li imam talenta i afiniteta za IT karijeru?

Vrijeme je da riješite i ovu dilemu: uradite besplatni 7-minutni test i saznajte definitivno da li imate šansu u ovoj privlačnoj oblasti.

IT eksperti vam pomažu da saznate kolike su vaše šanse za uspjeh u IT-ju

Stručnjaci sa ITAcademy kreirali su test koji će vam pomoći da otklonite sve dileme i za samo 7 minuta provjerite da li je IT karijera dobar ili loš izbor za vas. Sve što je potrebno jeste da uradite ovaj besplatni test i poslije pažljive analize, nakon najviše 24 sata na email adresu stići će vam detaljna stručna procjena koja će vam pomoći da preduzmete pravi korak za svoj profesionalni razvoj.

Ukoliko se pokaže da imate perspektivu u oblasti informacionih tehnologija, ovaj test profesionalne orijentacije usmjeriće vas i ka određenom sektoru IT-ja koji najviše odgovara vašim očekivanjima i potrebama. Slični testovi za usmjeravanje ka odgovarajućoj karijeri veoma su popularni širom svijeta, prije svega jer donose odlične rezultate svima koji su riješili da na ovaj način donesu odluku o svom zanimanju.