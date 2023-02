Sada je pravo vrijeme za potpuni doživljaj: Doživi EON na GIGA mreži!

Ne sutra! Ne prekosutra! Danas je pravo vrijeme da iskoristite pogodnosti najnovije ponude kompanije Telemach BH i osigurate sebi potpuni EON doživljaj.

EON i EON Duo paketi prvih 6 mjeseci po 1KM mjesečno, plus EON Smart box u svim paketima, a sve to na najbržoj GIGA mreži, uz internet brzine do 1Gbps u GIGA gradovima.



EON Smart box svaki TV pretvara u smart TV, a uz EON pakete iskustvo gledanja televizije postaje vrhunsko na svim uređajima.

Od sada ste u mogućnosti da u potpunosti personalizujete vaš TV doživljaj, te uživate u od 199 do 250 digitalnih kanala, od čega čak 130 HD kanala, zavisno od odabranog paketa. Za najmlađe tu je EON Kids, u kojem u sigurnom okruženju najmlađi mogu uživati u TV sadržajima primjerenim njihovom uzrastu.

Osim toga, tu je i EON Connect, aplikacija za upravljanje kućnim internetom. Uz EON Connect u svakom momentu kotnrolišete pristup određenim stranicama, aplikacijama i društvenim mrežama, a kad god želite, možete pauzirati internet na određeno vrijeme.

I to nije sve, jer uz EON možete još više. Propušteni sadržaj više nije problem, jer samo u EON paketima imate mogućnost vraćanja TV sadržaja na svim kanalima do 7 dana unazad. I naravno, bez naknade uživate u Video Klubu birajući bez posebne doplate vaš omiljeni film ili seriju. U prilici ste odabrati čak više od 24.000 naslova, u zavisnosti od EON paketa koji ste izabrali.

Nova sekcija Aplikacije i Igre od sada je pozicionirana u glavnom meniju. Uz ovu inovaciju, možete gledati sadržaj na YouTube-u i koristiti druge popularne aplikacije ne gubeći vrijeme – sve je jednostavno i brzo. Za ljubitelje gaminga, EON Smart Box je otišao korak dalje: fantastična Orbia, kao i brojne igre dostupne su na Google Play Store na samo nekoliko klikova. Opustite se uz EON Apps&Games i uživajte u svojim omiljenim igricama.

Ne čekajte više ni tren, požurite u najbižu poslovnicu Telemach BH ili pozovite na 1360, iskoristite pogodnosti koje vam Telemach BH nudi i promijenite zauvijek doživljaj gledanja televizije uz najbrži internet u Bosni i Hercegovini.