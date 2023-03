Sada je pravi trenutak da postanete IT stručnjak: Programeri zarađuju i do 6.280 KM mjesečno

Prema analizama, IT industrija u našoj zemlji nezadrživo raste uprkos krizi, a sa njom i zarade zaposlenih. Prosječna plata naših IT stručnjaka iznosi čak 2.200 KM, a zarade programera idu i do nevjerovatnih 6.280 KM mjesečno. Stručnjaci predviđaju da će u 2023. godini zarade nastaviti da rastu.



Pritom, IT sektor u BiH stvara oko 500 miliona KM prihoda godišnje, pa ni ne čudi što je, prema podacima sa portala MojPosao.ba, najveći broj oglasa za posao vezan upravo za IT pozicije i što konzervativne procjene govore da Bosni i Hercegovini nedostaje najmanje 10.000 IT stručnjaka.

Drugim riječima, ekspanzija u kojoj se IT sektor nalazi već godinama unazad ne usporava, što znači samo jedno: sada je idealan trenutak da se i vi pridružite IT sektoru.

IT sektor je sve važniji, a plate su sve veće: još uvijek nije kasno da se i vi pridružite IT industriji!

Pored značajno većih plata u odnosu na prosječne, ogromnog broja oglasa za poslove i odličnih uslova za rad, predviđa se da IT industrija u regionu ima jak potencijal za još veći budući rast.

Dakle, IT industrija predstavlja zaista prosperitetnu oblast, kojoj su uvijek potrebni novi stručnjaci. Naime, istraživanja pokazuju i to da na tržištu nema dovoljno školovanih stručnjaka u svim sektorima informacionih tehnologija, i to ne samo onih najiskusnijih već i onih koji su na početku karijere.

To je i razlog zbog čega većina programera, developera mobilnih aplikacija, administratora mreža, IT menadžera i dizajnera ne samo da gotovo i ne čekaju na posao već i često biraju između više ponuda. Ako se u obzir uzme i to da se na listi deficitarnih zanimanja u regionu nalaze Web 3.0 programeri, ne čudi činjenica što se sve više ljudi odlučuje upravo za usvajanje ovih revolucionarnih tehnologija.

Za razliku od drugih zanimanja, „problem” programera i ostalih IT-jevaca je odabir jednog, najboljeg radnog mjesta iz raznovrsne ponude. S obzirom na sve veći značaj koji u našim životima imaju programi, mobilne aplikacije, sajtovi i drugi proizvodi IT sektora, ova oblast će i u godinama koje dolaze sigurno biti idealno mjesto za izgradnju profesionalne karijere.

Šta se traži na konkursima za IT poslove

Da biste postali dio IT svijeta, neophodno je da steknete kvalitetno obrazovanje i dobro se pripremite za buduće zanimanje.

Pored aktivnog učenja, da biste započeli uspješnu IT karijeru, treba da steknete i dodatne poslovne vještine, kao i da svoje znanje primijenite u praksi.

Odličan dokaz da imate upravo takve vještine jeste i posjedovanje priznatih međunarodnih certifikata velikih internacionalnih IT kompanija i organizacija kao što su Microsoft, Zend, Adobe, Oracle, Autodesk, CompTIA, Linux Professional Institute, Certiport, Python Institute, CIW, ICM, ISTQB, Unity itd. Kombinacijom ovakvih znanja i certifikata izdvojićete se iz konkurencije i biti za korak bliže novom poslu u odnosu na nju.