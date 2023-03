Crvena jabuka market širi malošrodajnu mrežu: Otvoren novi market u Vitezu

Domaći trgovački lanac Crvena jabuka market, prepoznatljiv po jedinstvenom konceptu maloprodajnog objekta koji na jednom mjestu objedinjuje market, tržnicu i restoran, danas je otvorio novu poslovnu jedinicu u Vitezu, u okviru tržnog centra MD-CITY.

„Koncept po kojem smo postali prepoznatljivi među kupcima stigao je i u Vitez. Zahvaljujući našoj razvojnoj kuhinji, više od 400 receptura za gotova jela smjenjivaće se u asortimanu novootvorenog marketa, od domaćih do internacionalnih. Zahvaljujući konceptu samouslužnih vitrina, kupci će svakodnevno moći da naprave omiljenu kombinaciju za obrok, a sve to po jedinstvenoj cijeni. Po istom principu radiće i samouslužne vitrine sa salatama, supama i čorbama. U moderno uređenom ambijentu prostora za konzumaciju, kupci će moći da naprave predah i uživaju u svom obroku.” navela je Aleksandra Marković, PR trgovačkog lanca Crvena jabuka market.

Na dan otvaranja, kupce je dočekao ljubazan i nasmijan tim marketa te niz pogodnosti, akcijskih ponuda i iznenađenja. Osim simboličnog poklona za kupce – crvene jabuke, svaki 100. kupac obavio je besplatnu kupovinu, dok su posebne kupovine nagrađene poklon bonovima, a za najmlađe posjetioce pripremljen je i zabavno-animatorski program. Posebna akcijska ponuda aktuelna je u periodu od 11.03. do 24.03.2023. godine.

Radno vrijeme marketa Crvena jabuka marketa Vitez je od 7 do 21 čas od ponedjeljka do subote te od 8 do 18 časova nedjeljom, a sve novosti mogu se pratiti na zvaničnoj facebook i instagram stranici Crvena jabuka marketa.