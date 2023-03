Hrvatski gitarist koji je svirao s Lordom, Paiceom i Gloverom stiže u Sarajevo s Bruce Dickinsonom

Posebno mi je drago što ćemo “Concerto” svirati u Sarajevu. Jako puno uspomena me veže uz taj grad. Svoju profesionalnu karijeru sam počeo u legendarnom “Blap” studiju gdje smo snimili prvi album Crne udovice. Kaitner Z Doka je godinama bio član Jon Lordovog benda i imao je čast izvoditi Concerto For Group & Orchestra s njegovim autorom diljem svijeta. Concerto je izvodio i s Rogerom Gloverom, još jednom legendom Deep Purplea, te drugim muzičarima svjetskog kalibra. Jedan od njih je i Bruce Dickinson, frontmen legendarnih Iron Maidena koji je veliki zaljubljenik u muziku Deep Purplea. Uz Brucea, u projektu sudjeluje i dirigent Paul Mann (Deep Purple, London Symphony Orchestra) koji je Lordu pomogao rekonstruirati izgubljene notne partiture zbog kojih se “Concerto” nije uživo svirao skoro 30 godina. 22. marta u sklopu evropske i južno-američke turneje pod nazivom Jon Lord's Concerto For Group and Orchestra and The Music Of Deep Purple održat će koncert u sarajevskoj Skenderiji u pratnji Zagrebačke filharmonije te all stars banda kojeg uz Doku čine: John O’Hara na klavijaturama (Jethro Tull), Tanya O’Callaghan na basu (Whitesnake) i Bernhard Welz na bubnjevima (Jon Lord, Ian Paice, Don Airey).

Posebno mi je drago što ćemo raditi Sarajevo. Jako puno uspomena me veže uz taj grad. Svoju profesionalnu karijeru sam počeo u Sarajevu u studiju Brane Likića kad sam još bio klinac. Prvi album Crne udovice smo snimili kod njega. Čovjek nam je čak potpuno besplatno dao studio i producirao album jer je bio oduševljen bendom. Prve velike uspjehe smo imali upravo u tom gradu. Sarajevska publika i muzička scena su nas jako dobro primile, kao da smo odrasli skupa. Pomogli su nam nevjerojatno u svim aspektima, od spavanja do opreme, od savjeta do pomoći oko izdavanja albuma. Na kraju krajeva, mi smo taj album snimali u Skenderiji u legendarnom Blap studiju koji je snimio više od 500 poznatih albuma na bivšoj jugoslavenskoj sceni. Studio je u ratu nažalost izgorio. S obzirom na to da i Bruce ima jaku poveznicu sa Sarajevom, iz ratnih vremena i kao počasni građanin Sarajeva, mislim da će taj koncert biti posebno emotivan“ rekao je Kaitner Z Doka, gitarski virtuoz, muzički kompozitor i producent porijeklom iz Dubrovnika.

Bernhard Welz, Kaitner Z Doka, Bruce Dickinson, Srđan Sekulović Skansi . MUSIC TIME Bernhard Welz, Kaitner Z Doka, Bruce Dickinson, Srđan Sekulović Skansi . MUSIC TIME

Set lista sarajevskog koncerta sastoji se od sva tri čina Concerto For Group And Orchestra, dijelova Sarabande (drugog Lordovog solo albuma), najvećih hitova Deep Purplea: Smoke On The Water, Perfect Strangers, When A Blind Man Cries, Hush, Pictures of Home te orkestralne premijere hitova Brucea Dickinsona Jerusalem i Teers Of The Dragon.

Doka inače u posljednjih 20-ak godina sarađuje s najpoznatijim imenima svjetske rock/fusion/jazz i klasične muzičke scene, kao što su uz već spomenute: Paul McCartney (Beatles), Ian Paice (Deep Purple), Don Airey (Deep Purple…), Steve Morse (Deep Purple…), Guy Pratt (Pink Floyd…), Neil Murray (Whitesnake, Black Sabbath…), Mike Stern, Lidia Baich (Pavarotti, Bocceli) i mnogi drugi. Uz Jon Lord’s Concerto stalni je član i drugih atraktivnih muzičkih projekata, kao što su: Ian Paice band, Don Airey All Stars Night, Voices of Rainbow… Osim live nastupa, dosta vremena provodi i u muzičkim studijima na relaciji Zagreb, Beč, London gdje se osim sviranjem bavi i muzičkom produkcijom. Trenutno sarađuje i s cijenjenim hrvatskim muzičkim producentom Srđanom Sekulovićem Skansijem, a imao je priliku sarađivati i s čuvenim osnivačem i članom Beatlesa, Sir Paul McCartneyem na reizdanju pjesme “Maybe I’m Amazed”.