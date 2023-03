Muzički spektakl u čast Jonu Lordu nakon Bukurešta i Sofije u srijedu dolazi u Sarajevo

Sarajevski koncert, koji organizira Music Time predvođen Tomislavom Kašljevićem, sastoji se od dva dijela. U prvom dijelu izvode se sva tri čina “Concerto For Group And Orchestra” u kojem se ravnomjerno nadmeću orkestar i bend. Nakon kratke pauze počinje drugi dio u kojem se izvode dijelovi drugog Lordovog solo albuma Sarabande, najveći hitovi Deep Purplea: Smoke On The Water, Perfect Strangers, When A Blind Man Cries, Hush, Pictures of Home te orkestralna premijera hitova Brucea Dickinsona, Jerusalem i Teers Of The Dragon. Sve kompozicije sadržavat će potpuni orkestralni aranžman koji će izvesti 74 muzičara Zagrebačke filharmonije. Karte su dostupne u sistemu kupikartu.ba. Nakon Skenderije “Concerto” dolazi 24. marta u zagrebačku Cibonu, a 25. marta u Cankarjev dom u Ljubljani. Evropska turneja završava u češkom Olomoucu i nakon toga seli na južno-američki kontinent.