U susret najdražem gostu: Osjetite istinski duh ramazana u Sarajevu

Turistička zajednica Kantona Sarajevo poziva sve stanovnike Sarajeva, posjetioce, domaće i strane turiste da osjete miris ramazana u Sarajevu i ono najljepše od naše tradicije i kulture što s ponosom predstavljamo.

Projekat "Visit Sarajevo - Feel the Spirit of Ramadan" uz finansijsku podršku Turističke zajednice Kantona Sarajevo realizuje Medžlis Islamske zajednice Sarajevo i Islamska zajednica u BiH, u periodu od 22. marta do 22. aprila 2023. godine,

Ovaj projekat je zamišljen kao festival dobročinstva, ljubavi i duhovnosti koji će se realizovati kroz ramazanske večeri, mukabele, teravih-namaze, prigodne muzičke programe, diskusije, volonterske akcije i zajedničke iftare za mlade.

„Nizom vjersko-kulturnih sadržaja i programa i ovog ramazana nastojimo obogatiti turističku ponudu Kantona Sarajevo, te doprinijeti razvoju specifičnih oblika turizma, njegujući imidž Sarajeva kao evropske prijestolnice multikulturalnosti.