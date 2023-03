Telemach BH i Elektrotehnički fakultet u Sarajevu pozivaju studente da pokažu svoje inovativne ideje

Potpisivanjem ugovora o saradnji s Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Sarajevu (ETF), kompanija Telemach BH je drugu godinu zaredom generalni sponzor i telekomunikacijski partner International Conference on Information, Communication and Automation Technologies konferencije (ICAT 2023), najstarije naučne konferencije iz oblasti elektrotehnike i računarstva u BiH, koja će se održati od 11. do 14. juna 2023. u Sarajevu.

ICAT 2023 donosi značajnu novost za studente završne godine master studija elektrotehnike i računarstva iz Bosne i Hercegovine, ICAT 2023 Student Innovations (SI) program https://etf.unsa.ba/inovativna-rjesenja-22032023 koji pruža priliku studentima da razvijaju i unapređuju svoje inovativne ideje uz pomoć istaknutih stručnjaka iz ove industrije. Prijedloge projekata studenti mogu slati putem [email protected] do 30.4.2023. Najbolji radovi bit će novčano nagrađeni i prezentirani na ICAT 2023 konferenciji, a podršku u tome pružit će im i Telemach BH.

„Kao kompanija koja kontinuirano radi na unapređenju telekomunikacijske infrastrukture i modernizaciji internet servisa, te direktno doprinosi tehnološkom napretku i digitalizaciji Bosne i Hercegovine, ponosni smo i zahvalni Elektrotehničkom fakultetu što nam je ponovo pružio priliku da budemo dio ovog jedinstvenog naučnog skupa u BiH, te da u okviru SI programa podržimo studente u realizaciji projekata čiji cilj je promijeniti svijet uz pomoć moderne tehnologije. Nakon takmičenja Hackathon i radionice Job Lab koje smo organizirali u saradnji s ETF-om u Sarajevu, te brojnih donacija, ovo je još jedan način da doprinesemo edukaciji studenata elektrotehnike i računarstva i unapređenju uslova njihovog školovanja“, kazao je Admir Drinić, generalni direktor Telemach BH.

ICAT 2023 će okupiti više od 100 stručnjaka iz Evrope, Azije, Amerike, Afrike i Australije.

„Govorit će se o vrlo važnim i dinamičnim područjima nauke i tehnologije - o polju informacija, komunikacija i automatizacije, koja podrazumijevaju teme kao što su: vještačka inteligencija, mašinsko učenje, kognitivno računarstvo, softverski inženjering, robotika, industrijska automatizacija, mehatronika, proizvodnja električne energije, pametne mreže, obnovljivi izvori energije, bežične komunikacije, internet stvari, optičko umrežavanja i mnoge druge. Sretni smo što je Telemach prepoznao značaj ovog događaja i što će ponovo biti naš partner u širenju znanja, ali i pozitivnih priča iz Bosne i Hercegovine“, kazao je prof. dr. Jasmin Velagić, dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.