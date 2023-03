Pronađite svoj stan iz snova uz jedinstvenu ponudu stambenih kredita ASA Banke

Klijenti ASA Banke imaju mogućnost finansiranja uz fiksnu kamatnu stopu sa maksimalnim iznosom kredita do 300.000,00 KM i rokom otplate do 25 godina te nenamjenskim iznosom kredita do 20.000,00 KM. Ukoliko se odlučite za neku od ponuđenih lokacija i finansiranje, uz ovaj kredit dolaze i dodatne pogodnosti kao što su popust od 3% uz mogućnosti besplatnog parking mjesto na nekim od lokacija. Također, svi korisnici ASA stambenih kredita za kupovinu stanova na lokaciji partnera BUTMIR i BAUPLAN ostvaruju 20% popusta u Domodu i KALEA salonu namještaja.

Više informaciju potražite u poslovnicama ASA Banke, ili na broj telefona 033 776 251.

