Na današnji dan postavljen kamen temeljac kompanije Sprind

Dok su došli do one poznate da „nema dobre pite bez Sprind jufke“, ova bh. kompanija prolazila je kroz velike izazove prethodnih 40 godina. Kamen temeljac na sadašnjoj lokaciji je postavljen davne 1980. i to upravo na današnji dan, 06. aprila pod nazivom UPI RO „KLAS“ – Pekarski centar i tvornica polugotovih jela Rajlovac, a sama tvornica je otvorena dvije godine prije XIV Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Tadašnjim generacijama Sprind je bio poznat kao Ilidžanska rosa i bila je to jedna od najcjenjenih kompanija tog vremena.

Dolaskom nove Uprave i zahvaljujući velikoj reorganizaciji u samoj firmi, Sprind kreće sa značajnim investicijama i modernizacijom poslovanja, a sa ulaskom u AS grupaciju 2014. godine, ova kompanija ostvaruje najbolje poslovne rezultate od svog postanka.

„Sprind je prošao kroz mnoge izazove i prepreke koje je, uz pomoć vrijednih zaposlenika, uvijek uspješno savladavao. I za vrijeme ratnih godina kada je načinjena materijalna šteta od 16 miliona KM, Sprind je uspio 1996. godine obnoviti svoju proizvodnju i krenuti sve ispočetka. Danas imamo najsavremeniju opremu za proizvodnju hljeba, peciva, jufke, somuna, kolača i važimo za jednu od kompanija u koje potrošači imaju puno povjerenje, a to nam je najvažnije„ – ističe Samir Glušac, direktor kompanije Sprind, navodeći da najnovije ulaganje u savremenu opremu automatizuje proces rezanja i pakovanja hljeba, te višestruko povećava kapacitet na 30.000+ hiljada komada/dnevno.

Iz Sprinda navode, da za sve poslovne uspjehe, zasluge idu svim uposlenicima koji su vrijedno radili, a njihovo zalaganje za unapređenje poslovnih rezultata je neprocjenjivo, te ocjenjuju da su ljudski resursi najvažnija karika u lancu poslovanja. Godinu 2023. navode kao jednu od onih u kojoj bi mogli ostvariti sve velike poslovne ciljeve, a godinu su započeli novim brendiranjem svojih vozila koje će biti pravo osvježenje na gradskim ulicama. „Najbolji rezani u gradu“ su hljebovi kompanije Sprind i neizostavni dio trpeze svakog domaćinstva.