Put ka liderstvu u elektrifikaciji

Priča o uspjehu Hyundai Motor kao predvodnika elektrifikacije dokaz je njihove predanosti inovacijama, kvaliteti i održivosti. Putovanje je započelo 1991. godine kada je Hyundai predstavio svoj prvi potpuno električni automobil, model Sonata. Koncept utemeljen na limuzini Sonata, imao je olovnu bateriju i nudio domet od 70,8 km, te najveću brzinu 59,5 km/h. Hyundai je proizveo svoje prvo potpuno električno vozilo za komercijalno tržište, i10 Blue On, 2009. i 2010. godine.

• Elektrificirani koncepti i proizvodi koji su uslijedili od tada do danas pokazuju ambiciju kompanije da postane lider u budućnosti bez emisije štetnih materija.

NEXO

Iste godine, predstavljena je druga generacija vozila na gorive ćelije (FCEV), Hyundai Nexo, koja nudi neke od najnaprednijih tehnologija na tržištu. Hyundai je predstavio svoj ambiciozni plan da postane globalni lider u elektrifikaciji 2019. godine. Do 2030. godine kompanija namjerava osigurati 30 posto vozila sa nultom emisijom od svoje ukupne globalne proizvodnje, te ostvariti sedam posto ukupnog tržišnog učešća električnih automobila, te prodati 1,87 miliona modela s nultom emisijom, uključujući 17 EV modela. Do 2035. godine Hyundai je u Europi predan prodaji samo vozila s nultom emisijom i postizanju ugljične neutralnosti u svim fazama proizvodnje i rada. Do 2040. godine 80 posto njegove cjelokupne prodaje bit će vozila sa električnom baterijom ili vozila sa vodikovim gorivim ćelijama.