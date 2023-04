Telemach BH, generalni sponzor Omladinskog Film Festivala

Od 18. do 22. jula Sarajevo će biti centar okupljanja velikog broja mladih rediteljica i reditelja, teen glumačkih zvijezda i drugih filmskih porofesionalaca te debitanata iz Bosne i Hercegovine, regije i cijele Evrope. Ovogodišnji, 15. Telemach Omladinski Film Festival (OFF), koji donosi dragocjeno iskustvo za mlade filmske stvaraoce te užitak za ljubitelje filma, još jednom će pokazati zašto je nezaobilazna i jako bitna platforma za buduće generacije filmskih autora i značajan kulturni događaj za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Generalni sponzor Festivala je kompanija Telemach BH. U želji da djela mladih filmskih autora dopru do što šire publike, Telemach BH će u okviru EON video kluba pripremiti specijalni poklon katalog OFF Plus sa filmovima i serijama s prošlogodišnjeg izdanja festivala, koji će korisnicima ove aplikacije biti dostupni od 25. aprila bilo kada i bilo gdje, te na svim uređajima – televizoru, mobitelu, tabletu i kompjuteru.

U filmskim ostvarenjima s predstojećeg, 15. OFF-a, gledatelji će putem OFF Plus kataloga moći uživati odmah po završetku ovogodišnjeg izdanja Festivala.

„Kompanija Telemach BH kontinuirano ulaže u edukaciju mladih, podržava njihovo stvaralaštvo i ohrabruje ih da vlastitim radom poboljšaju kvalitet svog i života u zajednici. U skladu s tim, sa zadovoljstvom smo i ove godine ušli u ovu jedinstvenu filmsku priču o mladima i za mlade. Brojnim autorima iz naše zemlje i inostranstva Omladinski filmski festival je savršena priliku za predstavljanje prvih radova i odskočna daska u karijeri. Naša podrška ovom projektu ujedno je podrška njihovim snovima, jer snovi mladih ljudi mijenjaju svijet“, kazao je Admir Drinić, generalni direktor kompanije Telemach BH, te dodao da učesnike OFF-a očekuju brojna iznenađenja i aktivnosti.

Telemach Omladinski Film Festival je najveći događaj ove vrste jugoistočnoj Evropi i najznačajniji festival za mlade filmske autore u Bosni i Hercegovini. Prošle godine na festivalu je prikazano 45 filmova na pet lokacija, a projekcijama je prisustvovalo više od 12 hiljada posjetilaca.

„Kompanija Telemach je zasigurno jedan od najvrijednijih i najznačajniih partnera Omladinskog Film Festivala, a to pokazuju svojim ulaganjem u sve projekte Festivala i svojom posvećenošću i predanosti. Ovogodišnja saradnja, koja je samo početak siguran sam jedne velike lijepe zajedničke priče, rezultiraće pozitivnim stvarima za mlade filmske autore i filmsku industriju u Bosni i Hercegovini i regiji. Ono što me posebno raduje je to što naš odnos nije sponzor-Festival, već je partnerski, sa krajnjim ciljem da ulažemo u filmsku i serijsku proizvodnju, promovišemo mlade filmske autorice i autore i na kraju pravimo ambijent u kojem će mladi kreativci imati priliku raditi i napredovati.Ovogodišnji jubilarni 15.OFF zaista će biti jedan spektakl i drago nam je da Telemach imamo pored nas kao snažnog partnera.“, kazao je Kenan Musić, direktor OFF-a.