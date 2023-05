Marquee TV: Premium servis za streaming umjetnosti i kulture pokreće katalog u EON Video klubu u okviru Telemach BH

Sarajevo, 15. maj 2023. - Marquee TV, vodeći servis za striming izvođačkih umjetnosti, najavio je pokretanje svog kataloga Video kluba u okviru Telemach BH. Ovo novo partnerstvo omogućit će korisnicima vodeće streaming platforme EON da pristupe širokom izboru premium sadržaja Marquee TV-a, uključujući klasičnu i savremenu muziku, operu, balet i savremeni ples, pozorište i dokumentarne filmove.

VOD katalog Marquee TV-a nudi neusporedivu kolekciju predstava svjetske klase, uključujući renomirane kompanije kao što su Royal Shakespeare Company, The Paris Opera Ballet, The English National Ballet i The Royal Opera House, između mnogih drugih. Sa preko 400 produkcija i novim sadržajem koji se dodaje svakog mjeseca, VOD katalog Marquee TV-a je neophodan za ljubitelje scenskih umjetnosti širom svijeta.

Marquee TV je u djelimičnom vlasništvu United Grupe, vodećeg telekomunikacijskog i medijskog operatera u jugoistočnoj Evropi, u okviru koje u BiH posluje telekomunikacijski operater Telemach BH, i njegovi servisi EON i Total TV, televizija i portal N1 kao i Nova BH.

„Uzbuđeni smo što ćemo se udružiti sa Telemach BH kako bismo premium sadržaje Marquee TV-a približili široj publici“, rekao je Simon Walker, osnivač Marquee TV-a. "Naš video klub katalog nudi neusporediv izbor najboljih predstava iz cijelog svijeta, a uvjereni smo da će korisnici EON platforme voljeti priliku da ih dožive iz udobnosti svojih domova ili u pokretu."

Katalog Video kluba Marquee TV biće dostupan korisnicima Telemach BH preko EON platforme od danas, 16. maja.

„Umjetničkoj publici, koja je često zapostavljena, Marquee TV pruža dodatnu vrijednost. Značaj umjetničkih programskih sadržaja prepoznala je kompanija Telemach BH. Sretni smo što sada našim korisnicima omogućavamo pristup opsežnom sadržaju Marquee TV. Sa više od 25 različitih kataloga u Telemach portfelju i više od 24.000 filmskih naslova, te od sada i Marquee TV-om, našim korisnicima nudimo najrazličitije kategorije sadržaja u Video klubu." - rekao je Admir Drinić CEO Telemach BH.

Telemach BH je pripremio besplatan probni period za sve korisnike koji imaju pristup EON-u. U katalogu Marquee TV Video kluba mogu uživati 30 dana probnog perioda, do 15. juna. Ovo također pokriva korisnike D3 i Total TV paketa kroz EON kao Multiscreen ili Smart TV opciju. Nakon probnog perioda, Marquee TV će biti uključen u EON Premium pakete, kao i Total TV Premium pakete gdje ga korisnici mogu gledati putem EON-a kao opciju za više ekrana ili Smart TV. Također bi bio uključen za sve postojeće i nove pretplatnike EON punog paketa sa ugovornom obavezom. Za korisnike svih ostalih paketa sa pristupom EON platformi usluga će biti dostupna kao dodatak. Možete se pretplatiti na Marquee TV preko Mojtelemach portala/selfcare, pozivom na 1360 ili na bilo kojem od prodajnih mjesta kompanije Telemach BH po cijeni od 16,90 KM mjesečno.

Za više informacija posjetite telemach.ba.