Music Fest Zlatna Nit najsvježiji festival regije

Music Fest Zlatna Nit u svom prvom izdanju privukao je mnoštvo domaće i strane publike. Ovaj trodnevni muzički festival koji se dešava 8/9/10.6.2023. godine, dovodi najbolje rock bendove regiona na čak tri stagea u jedinstveno prirodno okruženje resorta Zlatna Nit u Bosanskoj Krupi (BiH). Mnogi su ga prozvali najsvježijim festivalog regije, što se čini kao zaslužena titula. Svi posjetitelji koji odluče započeti ljeto na festivalu, iskusiće i pravo festivalsko okruženje u kamping šatorima, dnevnom i noćnom programu i mnogim iznenađenjima koje je direkcija Zlatne Niti pripremila.

Dubioza Kolektiv, S.A.R.S., Van Gogh, Let 3, Helem Nejse, Opća Opasnost, Divlje Jagode, Zona Isključenja, The Croatian Pink Floyd Show samo su neki od ovogodišnjih headlinera, a nakon vrhunskih koncerata, noći će se nastaviti sa DJ after partijima. Dnevni program razerviran je za takmičenje demo bendova, a najboljih 12 koji će se odmjeriti svoje snage upravo su odabrani: Lorelei, Eho radar, Ice on fire, Retro, Charna, S-alt, Mustang, Starbridge, Echo spiritus, Bruhuuhu, Angel’s ex, Fanna.