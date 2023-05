U potrazi ste za kvalitetnim stanom na mirnoj lokaciji? Imamo stan za vas!

MY SPACE Agencija za nekretnine objavljuje prodaju stanova u modernom stambenom objektu Ilidža Residence, smješten u opštini Ilidža, naselje Otes u ulici Spomenik, te pruža sve što je potrebno za ugodan i funkcionalan porodični život, kao i bezbrižno odrastanje djece.

Sastoji se iz dvije lamele (A i B) međusobno povezane, ali sa dva potpuno odvojena ulaza sa odvojenim komunikacionim stepeništem i sa po dva brza neovisna lifta.

Stambenu zgradu sa stanovima različitih struktura, na 8 etaža, sačinjavaju dvosobni stanovi od 38 m2 do 63 m2, trosobni stanovi od 52 m2 do 88 m2 i četverosobni stanovi kvadrature od 76 m2 do 98 m2 sa ukupno 137 stambenih jedinica visokih standarda. Mogućnost kupovine parking mjesta na parteru i prizemlju objekta, ali i u podzemnoj garaži!