ATP Centar prvi put u bojama "Vivia Run&More Weekend-a"

Proljeće je krivo. Ove godine kasni i suštinski stiže prvog junskog vikenda. Zato tada trčimo Banjaluku! Osvajamo nove kilometre, ali i elitni sportski kompleks u srcu grada. Bojimo ga jarko žutom, crvenom, plavom, zelenom... svim bojama zabave. Plešemo ne razmišljajući o koracima, uz kultne splitske hip-hopere The Beat Fleet. Slavimo novi „Vivia Run& More Weeknd“, od 2. do 4 juna, na mjestu gdje je svijet upoznao Banjaluku i novom energijom pokrećemo ATP centar.

Stazom utabonom uspjesima najvećih teniskih imena, predvođenih Novakom Đokovićem, kreću hiljade elitnih trkača i rekreativaca, navijača i volontera. Do najboljeg rezultata na satu ili do odlične zabave, svejedno. Pobjednicima ne smatramo samo one koji prvi prođu kroz cilj. Pobjeda je za nas svaki zadovoljni učesnik festivala sa željom da se vrati u naš grad. Nova ekskluzivna lokacija (multifunkcionalne dvorane, prozračni parkovi, teniski tereni, trim staze i dječija igrališta) garantuje adrenalinsku avanturu gostima različitih generacija, akcenata i jezika, ambicija i planova. Upravo ova elitna zona Banjaluke, prije „Vivia Run& More Weeknd-a“, bila je domaćin najvećeg sportskog događaju u BiH nakon Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu.

Svi Banjalučani i gosti imaće svoje mjesto. Od maratonke Bojane Bjeljac, prve hrvatske sportistkinje s olimpijskom normom za Pariz, do najmlađih trkačica i trkača s prvim koracima na stazi „Tropic Bambini Maratona“. Kao metalni opiljci na magnetu sudaraće se različite energije i jedan običan vikend dobiće magnetnu energiju. Baš kao i naša polumaratonska medalja, napravljena u obliku trkačke stope i magnet - otvarača za flašu. Novčano ćemo i ove godine nagraditi prvih deset trkačica i trkača na 21km, najbržu Banjalučanku i najbržeg Banjalučanina.