Upoznajte Paula Caiozzoa, čovjeka koji ima odgovore na sva pitanja o AI

„Dugo prije otvaranja Supernatural agencije želio sam ponuditi drugačije, inovativno rješenje za trend koji je prisutan na tržištu, a to je da klijent uvijek traži nešto „kreativnije, efikasnije i bolje“. Jedini odgovor na takve zahtjeve bila je nova vrsta kreativne agencije u kojoj AI neće zamijeniti ljude, već će ljudi raditi zajedno sa mašinama, jer samo radeći zajedno mogu se postići stvari koje ni mašina ni ljude ne bi mogli sami“ kaže Paul, te dodaje da AI nije problem, već ljudska pohlepa.

Najbolja potvrda da ćete na jedanaestom izdanju Brending konferencije dobiti odgovor da li će i kada AI zamijeniti ljude jeste dolazak Paula Caiozzoa. Radi se o strastvenom zaljubljeniku u oglašavanje, umjetnost i kripto valute, koji je kreirao neke od najuspješnijih kampanja ikada napravljenih, a između ostalog radio je za Google, Microsoft i Burger King. Za svoj rad dobio je više od 170 nagrada, no ono što ga čini posebnim jeste da je suosnivač agencije Supernatural, prve hibridne kreativne agencije na svijetu.

Supernatural posjeduje The Machine, AI mašinu specijaliziranu za oglašavanje i kreativnu industriju. Konstantno se usavršava i „hrani“ informacijama o tržištu, potrošačima, kulturi, medijima i o mnogim drugim kategorijama bitnim za oglašavanje.

„Za talentovane zaposlenike naše agencije The Machine je moćan alat koji pomaže da se ubrza cijeli proces, od kreiranja strategije, kreativnih rješenja, sve do produkcije. Mi to zovemo kreativna inteligencija za inteligentne kreativce. Međutim, koliko god ova mašina ili bilo koja druga mašina bilo gdje u svijetu bila moćna i brza, moramo znati da AI ne posjeduje autentičnu kreativnu viziju. Niti jedna mašina ne može zamijeniti strateško razmišljanje, kreativnost i copywriting vještine ljudi.“ Izjavio je Paul, dajući odgovor na najaktuelnije pitanje sadašnjice da li ćemo uskoro svi biti zamijenjeni umjetnom inteligencijom.

Svakako zvuči dobro kada jedan od najpriznatijih i najnagrađivanijih kreativaca u oglašivačkoj industriji kaže da se ne treba plašiti vještačke inteligencije, ali sigurno da i dalje ima puno otvorenih pitanja kada se na dnevnoj bazi pojavljuju novi AI alati. Zato ne propustite jedinstvenu priliku da upoznate Paula Caiozzoa koji vas može naučiti kako da, zajedno za AI, izgradite sasvim novu vrstu odgovora na zahtjeve svojih klijenata. Pa možda i da otvorite svoju piceriju.

Paul i mnogi drugi vrhunski, svjetski predavači će 2.6. biti na Brending konferenciji, a vi svoju kartu za Brand New Game možete kupiti na www.branding.ba.