Monetize Ad dvodnevna akcija darivanja krvi

„S obzirom na to da je kompanija u stalnoj saradnji sa Zavodom za transfuziologiju, rado se odazivamo akcijama više puta godišnje, ili ih, prema kapacitetu ljudi kojim raspolažemo, iniciramo sami. Odziv je uvijek pohvalan i trudimo se motivisati naše zaposlene da svoj individualni doprinos u humanosti i društvenoj odgovornosti stave u prioritet, kako bismo važili kao primjer kolektiva koji radi u korist svoje zajednice“, naglašava Irma Ahmetspahić, PR kompanije Monetize Ad .

Kompanija je u posljednje vrijeme aktivno zapošljavala veći broj ljudi, zbog povećanog obima posla i otvorenja novih poslovnica u ovoj godini, što u svakom momentu ostavlja prostor za nove humane akcije unutar kolektiva.

„Drago nam je da je u našoj firmi kadar koji ne preza od odgovornosti prema svojoj sredini, državi i ljudima oko sebe. Trudimo se i unutar kompanije redovno organizovati različite tipove akcija, kojima svaki zaposlenik/ca prikazuje svoju emotivnu stranu i daje nešto od sebe, u korist drugih. Ovime želimo i podstaći ostale kolektive iz našeg okruženja, da se odazovu akcijama i pokažu empatiju, kako bismo u svakom momentu mogli pokriti potrebe Zavoda. Nikad nije previše, a nas, naročito u privatnom sektoru, ima dovoljno, da budemo tu jedni za druge“, poručuje Amar Tanović, operativni direktor.

Uprkos obavezama koje iziskuju prisutnost što većeg broja zaposlenih, opet se na desetine mladih iz ove kompanije odazvalo akciji darivanja krvi i uz osjećaj ponosa i bitnosti ovog koraka, sa zadovoljstvom izdvojilo vrijeme za jedan mali, ali značajan čin.

Prema informacijama iz Zavoda, jedna doza spašava tri života, što, kada se uzme u obzir, o važnosti ove prakse govori dovoljno.

„Darujem krv prvi put i puna mi je duša. Uvijek sam imala želju da budem dobrovoljni davalac krvi, ali nije bilo prilike do sada, pa sam ovu rado iskoristila. Jedva čekam da ovo postane moja zdrava navika, jer osim što ima ogromnu važnost za nekog u potrebi, isto tako je i dobro za moje zdravlje“, riječi su jedne od dobrovoljnih darovateljica.

Tečnost koja se novcem ne može kupiti, može donirati svaka zdrava osoba u dobi od 18 do 65 godina, a sam proces, uz noviju tehnologiju, traje tek nekoliko minuta. Osim kolektivnih akcija, Zavod je otvoren za svakodnevne opcije individualnog dobrovoljnog darivanja, uz obezbijeđen prijevoz do transfuziologije i nazad do odredišta.

Pomažući drugima, bez riječi govorimo o sebi.