U redu je potražiti pomoć - Plavi telefon u zaštiti mentalnog zdravlja

Nakon što je savjetnica ohrabri da nastavi, četrnaestogodišnja Hana* navodi da su njeni problemi počeli prije nekoliko mjeseci kada se njen otac teško razbolio i dobio otkaz na poslu, što je ekonomski ugrozilo cijelu porodicu. Pored njege oca, majka je morala raditi, samo kako bi Hana i njena braća imali bar osnovne stvari. Međutim i ona je pokleknula nakon nekog perioda. Do jučer stabila i funkcionalna porodica našla se u krizi i neimaštini. Hanu je to izuzetno pogodilo.

Plavi telefon je savjetodavna linija za anonimnu i besplatnu pomoć mladima i djeci u Bosni i Hercegovini. Najčešći razlozi zbog kojih im se djeca obraćaju, tiču se mentalnog zdravlja, nasilja ili zlostavljanja. Iz godine u godinu broj poziva koji se tiču mentalnog zdravlja se konstantno povećava. Poređenja radi, svake godine od početka pandemije, bude i do 5 puta više razgovora na ovu temu u odnosu na period prije pandemije pri čemu najveći broj poziva dolazi od djevojčica uzrasta od 10 do 19 godina.

U daljem razgovoru sa savjetnicom, Hana otkriva i nešto jako zabrinjavajuće:

„Prije nekoliko mjeseci sam se počela samoozljeđivati, i to još uvijek traje. Moj jedini način da izađem iz tih problema jeste da se ozlijedim, i tako sam ja sve čekala nakon nekog problema da dođem kući i da se režem, po rukama, nogama, u kukovima. Lakše je kad me boli tijelo.“

Međutim, nakon nekog vremena, situacija je postala još ozbiljnija jer se u školi koju pohađa saznalo da se Hana samopovrjeđuje.

Zbog samopovrjeđivanja, Hana je često odlazila kod psihologa i pedagoga, ali je to za nju bilo stresno, jer su je izuzimali sa časova te bi se situacija samo pogoršala kada bi se vratila u učionicu: “Pedagog škole i psiholog me često izuzimaju sa časova i vode na razgovor, što je za mene stresno zbog svega što me čeka kada se ponovo vratim u razred, a to su dobacivanja i izazivanja. Kada su u mom razredu saznali da se samoozljedjujem, neko od njih me je odao čitavoj generaciji, tako da su svi saznali, prestali se družiti sa mnom, počele su te najgore priče i jos uvijek to kruži školom.”

Pored toga što nije naišla na razumjevanje u školi, Hana kaže da ni od roditelja nije dobila podršku i razumjevanje u onoj mjeri u kojoj joj je bilo potrebno. “Niko me ne podržava u porodici. Ako se požalim da mi treba nova odjeća, oni kažu da moraju platiti račune. Kada su saznali da se samozljeđujem, prijetilii su mi da to više ne smijem da radim inače će me kazniti. Svaku priču zaključe tako da kažu da su oni preživjeli rat i ostali normalni te meni neće biti ništa i da mi ne treba stručna pomoć.“

Plavi telefon BiH

Savjetnica Plavog telefona je u toku razgovora djevojčici pružila podršku, te pokušala da zajedno sa njom osmisli rješenje koje bi bilo najadekvatnije. Jedna od mogućnosti je i prijava sumnje na nasilje. Hana nije odmah pristala na prijavu jer se plašila da bi se time situacija u školi i porodici pogoršala, te da bi tako bila još više bila izložena. No savjetnica je objasnila na koji način funkcioniše prijava i šta bi se moglo dogoditi ukoliko se obavijeste nadležne institucije. Nakon nekoliko sati razgovora sa savjetnicom, Hana je odlučila da ipak prijavi nasilje koje joj se dešava.