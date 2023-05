Treća poslovna konferencija DDays

Konferencija DDays: Unapređenje digitalnih usluga u bankarskom i mikrokreditnom sektoru, potencijal za razvoj finansijskog sektora kroz unapređenje i implementaciju fintech rješenja neke su od tema koje će biti u fokusu treće poslovne konferencije DDays pod nazivom: „Poslovanje finansijskog sektora i sektora nekretnina u uslovima “polikrize” – samo je neizvjesnost izvjesna!“ koja se 30. maja održava u Banjoj Luci u organizaciji agencije BAM consult.

Konferencija se održava pod pokroviteljstvom Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Udruženja posrednika u prometu nekretnina i Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI.

Amir Trokić, direktor za Poslovni razvoj i odnose sa klijentima u Bosni i Hercegovini, „Mastercard“, koji će biti jedan od govornika na konferenciji, kaže da je pružiti najbolje korisničko iskustvo izazov broj jedan, kako za banke, tako i za trgovce, odnosno sve ljude u ekositemu platne industrije.

Prema njegovim riječima „Mastercard“ u BiH kontinuirano, u saradnji sa partnerima – finansijskim institucijama, javnim sektorom, privatnim kompanijama – radi na lokalnoj implementaciji inovativnih rješenja i primjeni globalne Mastercard ekspertize, a sve sa ciljem donošenja najboljih svjetskih praksi u BiH i poticanja digitalnih plaćanja.„Naš cilj je prevashodno učiniti finansijske tokove transparentnim, jer se tada oni mogu pratiti i to svima u lancu daje dodatnu vrijednost. Globalno gledano, Mastercard je posvećen cilju da do 2025. godine u digitalnu ekonomiju uključimo milijardu ljudi i 50 miliona malih preduzeća. S druge strane, na lokalnom nivou to znači intenzivnije širenje prihvatne mreže kartica kako u fizičkom, tako i u online okruženju, a za to su potrebna dodatna ulaganja u infrastrukturu i stalna edukacija“, navodi Trokić.

On ističe da BiH kao tržište ne zaostaje u pogledu evolucije potrošačkih navika u odnosu na region, ali je evidentan zaostatak u pogledu mogućnosti prihvata kartičnih plaćanja – posebno kod malih i srednjih preduzetnika.

„Prihvatni jaz u BiH je tri puta veći od EU prosjeka, stoga Mastercard sa finansijskim institucijama, javnim sektorom i drugim relevantnim partnerima kao što su eCommerce asocijacije u BiH kontinuirano radi na edukaciji i stvaranju što boljih preduslova da se ovaj jaz smanji“, zaključuje Trokić.

Više o ovoj temi biće riječi na panelu „Fintech-3 u 1, produktivnost, sigurnost i zadovoljstvo klijenta?“ na kojem će pored Trokića govoriti i Snježana Rudić, pomoćnik ministra u Ministarstvu finansija RS; Nenad Subotić, direktor prodaje Payten; Goran Babić, predsjednik Uprave NLB banke a.d. Banja Luka i Aleksandar Đajić, direktor Upravljanja klijentskim rizicima, transakcijama i plaćanjima UniCredit Bank a.d. Banja Luka.

