Kanton Sarajevo dobija 275 zelenih otoka za razvrstavanje otpada

“Mnogi će pomisliti ‘Zašto ću se mučiti i razdvajati otpad?! Mojih nekoliko flaša i papira ništa ne znače u odnosu na količinu otpada koje se baca…’ Naravno, nije baš tako! Postoji na hiljade ljudi koji će pomisliti isto, a to je već cijela jedna deponija otpada. Počnite od sebe, napravite promjenu već danas i budite uzor ostalim ukućanima, komšijama, prijateljima. Sve što je potrebno da učinite je da odvajate PET ambalažu i konzerve od ostalog otpada. Već drugi dan možete početi odvajati papir i staklo. Odvojen i pravilno odložen otpad će radnicima komunalnog preduzeća uveliko olakšati posao transporta i razdvajanja otpada u sortirnicama, jer su to oni do sada radili umjesto vas i to ručno u namjenskim sortirnicama kompanije KJKP RAD”, navode iz međunarodne organizacije People in Need, koja implementira projekat u partnerstvu sa KJKP RAD d.o.o. Sarajevo i kompanijom Dekonta uz podršku Vlade Republike Češke.

Šta možete uraditi već danas?

Pronađite najbliži zeleni otok sa namjenskim kontejnerima za razvrstavanje otpada. Umjesto jedne, pronađite još dvije vreće ili kante za odlaganje kućnog otpada i u njih počnite odvajati:

• PET ambalažu – sve vrste plastičnih boca, konzerve, limenke i tetrapak ambalaža osim posuđa za jednokratnu upotrebu (kutije od tanke plastike za transport gotove hrane, plastične čaše i plastični escajg se ne mogu reciklirati). Ovu vrstu otpada odložite u ŽUTI KONTEJNER.

• Papir i karton – novine, karton, sve vrste papirne ambalaže i otpada, neuprljan i neumašćen karton od pizze… Ovu vrstu otpada odložite u PLAVI KONTEJNER.

• Staklo – boce, tegle, očišćene boce od lijekova, parfema i sve druge vrste staklene ambalaže odložite u

ZELENI KONTEJNER. U slučaju da zeleni kontejner nije dostupan u vašoj blizini, staklo također možete odložiti u kontejner na Reciklažnom dvorištu namijenjen za staklenu ambalažu.

Sav otpad šalje se na obradu i razdvajanje na Sanitarnu deponiju Smiljevići u Buća Potoku.