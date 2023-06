Za 4 dana počinje Music Fest Zlatna Nit - Najiščekivaniji rock festival godine

Music Fest Zlatna Nit održava se 8./9./10.6.2023. u prirodnom resortu Zlatna Nit u Bosanskoj Krupi (BiH), a jedinstvenim ga čini fantastičan lineup pun najkvalitetnijih regionalnih rock bendova, kao i dnevni program finalnog takmičenja demo bendova.

Fenomenalan trodnevni program

Kroz tri dana festivala posjetitelji će uživati uz Dubiozu Kolektiv, S.A.R.S., Let 3, Van Gogh, Helem Nejse, Zonu Isključenja, Opću Opasnost, Divlje Jagode, The Croatian Pink Floyd Show kao DJ after partije. Noćni program počinje svaku večer od 19 sati.

U dnevnom programu takmiči se 12 najboljih demo bendova iz BiH, Slovenije, Hrvatske i Srbije, od ukupno prijavljenih 42 demo benda iz cijele Europe. Od 13 sati nastupaju Fanaa, Eho Radar, Angel’s Ex, Echo Spiritus, Retro, Charna, Mustang, Bruhuuhu, Starbridge, Lorelei, Ice on Fire i S-alt.

Smještaj i ulaznice

Luksuzni smještajni kapaciteti u samom resortu, kao i jedan od ukupno dva kampa su već rasprodani, ali svi željni vrhunske zabave još uvijek mogu nabaviti posebne ulaznice sa prostorom za vlastiti šator iznad glavnih stageova.

Jednodnevne i trodnevne karte su također dostupne putem prodajnih servisa na www.musicfestzn.org ili www.kupikartu.ba, a za sve koji žive u Bihaću ili Bosanskoj Krupi, svoje pakete i ulaznice mogu nabaviti i putem ulične prodaje i u agenciji Omega travel.

Sve na jednom mjestu

Svima koji dolaze vlastitim prijevozom, organizatori su obezbijedili čuvane parkinge u gradu, a do samog resorta Zlatna Nit dolazit će se organiziranim festivalskim prijevozom.

Posjetitelji koji su svoje mjesto obezbijedili online putem, mogu preuzeti festivalske narukvice u Bihaću i Bosanskoj Krupi od ponedjeljka 5.6. kao i na dane festivala, uz pokazan konfirmacijski mail.

U festivalskom resortu obezbjeđena je zavidna gastronomska ponuda vrhunskih kuhara, a posjetitelji će moći kupiti i sve potrepštine koje im zatrebaju.