Mercator i Konzum kupcima poklanjaju vrijedne Dyson uređaje

Od 5. juna u Mercatoru i Konzumu je počelo 13. po redu izdanje sada već dobro poznatog projekta „Moji brendovi, naše vrijednosti“. U sklopu ovog projekta kompanije Mercator i Konzum godinama unazad daju svoj doprinos dodatnoj promociji poznatih domaćih i regionalnih brendova, a sve s ciljem jačanja njihove pozicije na tržištu, kao i stvaranja još veće povezanosti sa potrošačima. Ujedno, projekt donosi veliku nagradnu igru za kupce, koja će ovog puta biti realizovana pod sloganom „Moji brendovi nagrade donose, Dyson uređaje od poda do kose“, koja će trajati od 05.06. do 30.07.2023. godine. Svi kupci koji u navedenom periodu obave svoju kupovinu u Mercatoru ili Konzumu i pri tome na računu imaju bar jedan proizvod sa oznakom Moji brendovi, mogu poslati SMS poruku sa svojim ličnim podacima i sigurnosnim kodom sa dna računa na broj 091 210 002 i učestvovati u nagradnoj igri. Najsretniji učesnici će osvojiti jedan od 50 vrijednih Dyson uređaja, a to su 10x bežični usisivač, 10x pročišćivač zraka, 10x fen, 10x uvijač za kosu i 10x pegla za kosu. Javno izvlačenje sretnih dobitnika će biti održano u petak, 11.08. u 12:00 sati u Mercator centru Ložionička u Sarajevu.

Projekt „Moji brendovi, naše vrijednosti“ omogućava nam da njegujemo poseban vid partnerske saradnje sa našim dobavljačima, te da zajednički dodatno promovišemo sjajne domaće i regionalne brendove i pozicioniramo ih na mnogo veći nivo u svijesti naših potrošača, što nas posebno raduje. Kupci su nam uvijek na prvom mjestu, te ih u sklopu ovog projekta želimo nagraditi veoma vrijednim i popularnim Dyson uređajima što će ih vjerujem mnogo obradovati. Ujedno, koristim priliku posebno se zahvaliti svim našim kupcima na lojalnosti, kao i našim partnerima na podršci i prilici da svih ovih godina koliko traje projekat “Moji brendovi, naše vrijednosti” zajedno donosimo nove vrijednosti na bh. tržište” – izjavio je Haris Arnautović, rukovoditelj Službe marketing Mercatora i Konzuma.

Za učešće u nagradnoj igri uz malo sreće dovoljna je kupovina jednog od proizvoda koji su na policama Mercatora i Konzuma označeni oznakom Moji brendovi, a to su: Sky sokovi, Meggle vrhnje, Paloma proizvodi, Lino pahuljice, Fructal sokovi, Radenska mineralna voda, Lasta proizvodi, Ledo sladoledi i riba, Violeta papirni proizvodi, Violeta omekšivači, Violeta Double Care proizvodi, Bosanski lokum ili Harmony proizvodi.

Više informacija o projektu dostupno je na www.mercator.ba i www.konzum.co.ba