BH Telecom uz Tomislava Cvitanušića do životnog sna „na krovu svijeta“ . BH TELECOM

Cvitanušić je još jednom podsjetio na izuzetno teške uslove pri završnom usponu te kako je do samog kraja bilo neizvjesno da li će uopće uspjeti stići do vrha. Međutim, na kraju se sve poklopilo i uz pomoć Šerpe Phurbe došao do vrha Himalaja.

„Ponosni smo na ono što je Tomo uradio i što smo bili dio ovog poduhvata. Postoje ljudi i situacije koje vas inspirišu i u koje na prvu povjerujete. Tako je od početka do kraja uspješno ispričana jedna značajna i lijepa priča“, zaključio je Sedin Kahriman, generalni direktor BH Telecoma.

Podsjećamo, Cvitanušić se na vrh svijeta popeo u srijedu, 17. maja 2023. godine, u 8:21 sati, a spuštanje do baznog kampa je trajalo puna dva dana.

Na kraju, na našu i radost mnogih, prema trenutnom planu, Tomislavova putešestvija bit će ekranizovana i premijerno prikazana na 8. AJB DOC Film Festivalu, a jedan od partnera je kompanija BH Telecom.