Infobip i Rakuten Viber održali prvi zajednički event u Sarajevu na temu kreiranja personaliziranog

U hotelu Hills u Sarajevu jučer je održan prvi zajednički event kompanija Infobip i Rakuten Viber, na kojem su predstavnici kompanija iz brojnih industrija imali priliku čuti o najnovijim trendovima u ponašanju i zahtjevima potrošača, te kako se prilagođavanjem komunikacije može unaprijediti iskustvo kupaca.

Eksperti iz Infobipa, globalno najpovezanije cloud komunikacijske platforme, i Rakuten Vibera, jednog od svjetskih lidera u glasovnoj komunikaciji i uslugama razmjene instant poruka, su u svojim prezentacijama naglasili kako se ponašanje korisnika neprestano mijenja, naročito ako se uzmu u obzir kupovne navike pripadnika mlađih generacija. Kako bi postigle i zadržale poziciju tržišnog lidera, kompanije danas moraju pružiti svojim klijentima komunikaciju koja simulira ljudsku interakciju. Chat aplikacije pružaju priliku kompanijama da omoguće jedinstveno, personalizirano iskustvo, a Viber također pruža mogućnost kompanijama da ostvare interakciju s kupcima u svakoj fazi korisničkog putovanja. Kompanija nudi paket poslovnih rješenja koja doprinose izgradnji svijesti o brendu, poticanju interesovanja, ostvarenju konverzija i osiguravanju lojalnosti kupaca, te dozvoljava brendovima da sinergijom tih rješenja postignu još bolje rezultate.

„Globalni i lokalni trendovi pokazuju da sve više kompanija prepoznaje potrebu da budu prisutni na aplikaciji koju njihovi klijenti već koriste, a koja omogućuje instant komunikaciju. U protekloj godini Viber je zabilježio porast od 27% u broju poslovnih računa, što je jasan pokazatelj kako se bosanskohercegovačke kompanije prilagođavaju svjetskim trendovima, ali i preferencijama njihovih klijenata.“, izjavila je Berina Tanović, Sales Director kompanije Rakuten Viber.

Bez obzira na to kojoj industriji pripadaju, kompanije mogu kreirati niz scenarija unutar komunikacijske platforme i povezati se s kupcima kroz njihovu omiljenu chat aplikaciju, te na taj način osigurati lojalnost kupaca.

„Naš tim eksperata za tehničku implementaciju je tu da ideje naših klijenata pretvori u stvarnost. Brojni su načini na koje se kompanije mogu povezati sa svojim kupcima kroz chat applikacije; mi u Infobipu redovno pratimo trendove ponašanja krajnjih korisnika, te pomažemo kompanijama širom svijeta da, prateći te trendove, ostanu inovativni i relevantni za svoje kupce.“ rekao je Seid Hafizović, Head of Sales Engineering and Professional Services EMEA iz Infobipa.

Tokom eventa, prisutni su imali priliku čuti i iskustva kompanija koje su prethodno implementirale inovativna komunikacijska rješenja, kao što su: ZiraatBank BH, Unicredit Bank d.d. Mostar, BIHAMK i Jobstep International d.o.o.

Dženita Bojčanović, Director of Payment Systems and Product Management Sector, ZiraatBank BH, podijelila je svoja iskustva saradnje sa Infobipom pri korištenju Rakuten Viber aplikacije za komunikaciju s klijentma: „Personalizirana komunikacija i dostupnost klijentima 24/7 imperativ je u radu naše kompanije, stoga je prisustvo na chat aplikaciji Viber bio sasvim logičan odabir za nas. Zahvaljujući profesionalnom pristupu Infobipa, te stručnosti tima koji je omogućio implementaciju rješenja, uspjeli smo integrirati sve dodirne tačke u iskustvu klijenata na jednom mjestu.“

Pored izvrsnih prilika za razmjenu iskustava i ideja, učesnici su imali priliku inspirisati se kroz poslovno umrežavanje, kao i postaviti pitanja i dobiti konkretne odgovore od stručnjaka.

O Rakuten Viberu

Rakuten Viber povezuje ljude. Bez obzira ko su, ili odakle su. Baza korisnika širom svijeta ima pristup nizu funkcija kao što su razgovori jedan na jedan, video pozivi, grupne poruke, razmjene novosti i diskusije sa njihovim omiljenim brendovima i slavnim ličnostima. Viber osigurava našim korisnicima okruženje u kojem sigurno i besplatno mogu dijeliti svoje emocije. Rakuten Viber je dio Rakuten Group, Inc., svjetskog lidera u e-trgovini i finansijskim uslugama. To je službeni partner aplikacije za instant poruke i pozive NBA Golden State Warriorsa.

Za preduzeća, Viber nudi rješenja za razmjenu poruka (chat-botovi, poslovne poruke), display oglase, brendirane naljepnice i leće, te nadolazeća rješenja za poslovne pozive. Svi ovi alati pomažu preduzećima da dosegnu svoje klijente u svakoj fazi korisničkog putovanja.

Svi privatni, grupni razgovori i privatni pozivi na Viberu zaštićeni su ugrađenom end-to-end enkripcijom, a Viber Business Messages vrši enkripciju u prijenosu, tako da korisnici i brendovi mogu biti sigurni da su njihovi razgovori uvijek zaštićeni.

O Infobipu

Infobip je krenuo kao mala startup kompanija iz Vodnjana u Istri. Danas, sa 16 godina iskustva u IT industriji, globalno zapošljava više od 3700 ljudi te posluje na šest kontinenata kroz više od 70 ureda. Razlog ovolikom uspjehu su Infobipova komunikacijska platforma i usluge za poslovne subjekte koje mogu doprijeti do gotovo 7 milijardi korisnika i stvari u više od 190 zemalja. Time je omogućena besprijekorna mobilna komunikacija poslovnih subjekata s njihovim krajnjim korisnicima - na svakom kanalu i uređaju, u svakom trenutku i bez obzira na to u kojem se dijelu svijeta nalaze. Kompanija surađuje i u partnerstvu je s vodećim mobilnim operatorima, kompanijama koje razvijaju messaging aplikacije, bankama, e-commerce kompanijama, društvenim mrežama i tehnološkim kompanijama. Infobip je u svijetu prepoznat kao dobitnik brojnih nagrada za kvalitetu usluga koje provodi pri čemu surađuje s najvećim svjetskim chat aplikacijama poput WhatsAppa, Vibera, Telegrama te s globalno poznatim brendovima poput Virgin Megastore, Strave, Ubera, Zendeska, Burger Kinga i mnogim drugima.