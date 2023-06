Kilogram pite ili kilometri trčanja

„To jeste problem. Kada dođem kući kod mame, ona smatra kako sam mršav, pa mi nakuha svega. Onda primijenim taktiku, a to je da joj nađem najslabiju tačku, pa je pitam mama voliš li ti mene, a ona odgovara naravno kakvo je to pitanje, pa mama nemoj mi to molim te iznositi ako me voliš“, pojasnio je Tuka kako odolijeva ukusnim maminim jelima.

Kod Enisa je potpuno drugačija situacija, jer on kada svrati kod svoje mame, ona mu spakuje svega, pa čak i sol.

„Ja kažem mama hvala, ali šta će mi sol, a ona na to - neka se nađe, jer možda negdje na putu staneš. I vjeruj mi to me je nekoliko puta spasilo, naročito zimi kada snijeg zapada na putu, a ja stanem i imam svega da posolim“, šaljivo je dodao Enis.

Najbrži među nama Amel Tuka, otkrio je kako je sve dječačke snove ostvario osim ovog kojeg Enis ovih dana živi u supermarketu gdje mu je sve dostupno. U kratkom razgovoru Amel je istakao kako je ponosan na činjenicu da je suprug i da je brzo uspio pronaći srodnu dušu. To je bilo najbrže vjenčanje ikada, pojasnio je Enis, jer po povratku iz Dohe sa osvojenom medaljom Tuka je odmah stao pred matičara. Kako su najbržeg čovjeka dočekali u Bingu i da li je trčao do izlaza, možete saznati u novom videu koji se nalazi na svim Bingovim društvenim mrežama.