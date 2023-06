BH Telecom razvio platformu za pružanje kompleksnih IKT rješenja

BH Telecom je paralelno sa razvojem korporativne IT platforme i IT servisa, uz osiguranje visokog nivoa informacione sigurnosti i zaštite ličnih podataka korisnika usluga, razvio i posebnu platformu za pružanje kompleksnih rješenja baziranih na najmodernijim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama.

Platforma za pružanje kompleksnih IKT rješenja BH Telecoma integriše znanja, iskustva i ekspertizu velikog broja domaćih i nekoliko regionalnih IT sistem integratora i omogućuje najbolja poslovna IKT rješenja kako za mala i srednja preduzeća, tako i za veće kompanije, javna preduzeća i ustanove.

Također se nude i različita softverska rješenja bazirana na SaaS (Software-as-a-Service) principu, koja uključuju ERP sisteme, IT ServisDesk, DMS i druga poslovna rješenja kako za mala i srednja preduzeća, tako i za veće kompanije, javna preduzeća i ustanove (B2B, B2G).

Ova platforma BH Telecoma, kroz partnersku saradnju, integriše i znanja, iskustva i ekspertizu velikog broja domaćih i nekoliko regionalnih IT sistem integratora. Osim toga BH Telecom je stekao direktni partnerski status i autorizaciju od većine najpoznatijih svjetskih proizvođača IT opreme i IT rješenje, od kojih ističemo: Dell Technologies, Cisco, Microsoft, SAP, Fortinet, Lenovo, Hewlett Packard Enterprise. Posebno ističemo značajne rezultate postignute kroz saradnja sa i implementaciju rješenja baziranih na Dell, Cisco, Microsoft i Fortinet proizvodima.

BH Telecom u narednom periodu planira jačanje ove platforme, širenje partnerske mreže, dodatno ulaganje u edukaciju svojih radnika, sticanje certifikata, podizanje nivoa partnerskih autorizacija i očekuje da će postati prvi izbor sadašnjih i budućih korisnika koji razmišljaju o implementaciji kompleksnih IKT rješenja.