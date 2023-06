Novi izgled, poboljšani okus

U vremenu stalnih promjena i inovacija, Sarajevski kiseljak sa ponosom predstavlja novo vrijeme u kojem glavnu ulogu ima prepoznatljivi brand SKY. Promjene donose novi dizajn i poboljšan okus, što simbolizira novo vrijeme u kojem SKY postaje vođa generacije koja se stalno mijenja.

Ovaj osvježavajući napitak, proizveden po stručnoj recepturi i kvalitetnoj vodi iz izvora u Kiseljaku, dobiva moderniju, hrabriju sliku koja će odgovarati ukusu generacije koja se ne boji rušiti granice. Bez obzira na njihovu dob ili konvencionalne norme, SKY postaje simbol jedinstvenosti, slobode i neustrašivosti.

SKY se tokom godina mijenjao i prilagođavao, ali sada je došlo vrijeme kada SKY postaje lider generacije koja ne poznaje granice i to se osjeti u novom videu. Generacije koja hrabro stvara umjetnost iz svakog pokreta, koja svaki trenutak pretvara u nezaboravan događaj a svaki događaj je nova prilika za uživanje!

Novi izgled SKYCole je vizualno efektan, dok poboljšan okus pruža osvježavajući poticaj inovativnim idejama i emocijama. Pored noviteta vezanih za SkyColu, ova promjena donosi i novi dizajn ostalih proizvoda iz SKY porodice: Lemon, Orange i Zero, uz zadržavanje njihovih dobro poznatih i omiljenih okusa.

Ovo je još jedan dokaz da SKY nije samo piće, nego je simbol generacije koja iz svake odjevne kombinacije stvara umjetničko djelo, svaki susret transformira u jedinstveno iskustvo i koja se ne boji da putuje vlastitim putem. SKY je piće svih onih koji u svakom trenutku traže više. Tu je za sve one koji idu u susret izazovima, za one koji svaki novi dan dočekuju kao nastavak prethodne večeri i za one koji vjeruju da je svaka avantura vrijedna proživljavanja.

Svi imaju priliku da budu dio ove revolucionarne transformacije i da otkriju neodoljivi novi SKY okus Jer, na kraju dana, sve se svodi na jednostavno uživanje a to je SKY suština!