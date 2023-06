Kupovinom energetski efikasnih frižidera dobijate kvalitet, štedite novac i štitite životnu sredinu

Moderan način života sa sobom je donio i određene promjene u životnim navikama. Kada su u pitanju frižideri i zamrzivači, ušteda energije u njihovom radu je ključna i za životnu sredinu i za naše novčanike. Ovo tržište posljednjih godina značajno raste, sa fokusom na pametna, energetski efikasna i ekološki prihvatljiva rješenja. Ovi uređaji dovode do nižih računa za struju, manjeg rasipanja hrane i lakšem pripremanju zdravih obroka. Odaberite jedan od Gorenje proizvoda po specijalnoj cijeni i uštedite energiju i novac.

Zašto je energetska efikasnost bitna?

Kupovina novog frižidera može biti naporan proces. Bez obzira na to, korištenje starog i dotrajalog modela može čak i više da vas košta nego prelazak na noviji i održiviji proizvod. Prilikom odabira savršenog uređaja odlične smjernice mogu da vam budu energetske oznake. One pružaju jasnu indikaciju energetske efikasnosti i drugih ključnih karakteristika. A kako bi se energetska potrošnja dodatno smanjila, preporučljivo je da vrata frižidera budu stalno zatvorena, što će spriječiti zagrijavanje zraka. Svima nam se makar jednom desilo da vrata ne zatvorimo dobro što može da dovede do kvarova, bacanja hrane i nepotrebnih troškova. Najnoviji modeli Gorenje zamrzivača i frižidera će obavijestiti korisnike zvučnim signalom ili preko mobilnog telefona ukoliko vrata ostanu otvorena. Pored toga, njihova InverterCompressor tehnologija se bolje i brže prilagođava svim promjenama temperature frižidera, čineći ih ekonomičnijim i manje bučnim.

Jedan od čestih načina za postizanje njihove efikasnosti je bilo održavanje frižidera punim hrane kako bi se koristilo što manje zraka. Na ovaj način je dolazilo do prekomjernog skladištenja zaliha što je na kraju vodilo njihovom bacanju. Uz Gorenje liniju za hlađenje i tehnologiju MultiFlow 360° do toga neće doći. Ova funkcija obezbjeđuje dugotrajnu svježinu i manju potrošnju energije. Taloženje leda na zidovima frižidera također može da vam stvara problem. Koliko često ste morali da odmrzavate rashladni uređaj zbog nakupljanja debelog sloja leda? Stvaranje leda dovodi do korištenja više energije za hlađenje unutrašnjosti. Uz funkciju No Frost Plus više nećete morati da se zamarate konstantnim čišćenjem. Ova karakteristika doprinosi intenzivnom cirkulisanju hladnog zraka koji eliminiše vlagu iz uređaja, čime sprječava nakupljanje mraza i leda na zidovima.