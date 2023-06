realme je lansirao dva telefona koja ćete obožavati

realme 10 4G

MediaTek G99 i najveći RAM u segmentu

realme 10 4G je proizvod koji nudi nekompromitovanu vrijednost sa RAM-om – od 8 GB i dodatnog do 8 GB dinamičkog RAM-a što čini ukupno 16 GB RAM-a i MediaTek G99. Performanse CPU-a su poboljšane za 25%, GPU-a za 78%, a ukupna potrošnja energije je smanjena za 20%. AnTuTu ocjena za varijantu 8+128GB dostiže 400.084 – što je najviša ocjena među svim telefonima sa G99 čipsetom na tržištu.

Veći memorijski prostor

Da bi se glatko iskustvo sistema podiglo na sljedeći nivo, realme 10 4G nudi 8 GB RAM sa dodatnog 8 GB dinamičkog RAM-a i 128 GB velik ROM koji može pružiti veliki prostor za skladištenje do 64.000 fotografija. Takođe, korisnicima je dostupno i do 8GB virtuelnog RAM-a, proširujući RAM skladištenje na maksimum od 16GB, te omogućavajući da do 18 aplikacija bude pokrenuto u isto vrijeme. Korisnici također mogu proširiti memoriju za skladištenje do 1TB.

Super-snažni 90Hz AMOLED ekran

90Hz AMOLED ekran pruža poboljšano vizuelno iskustvo sa živopisnim bojama i smanjenim tragovima prilikom pomjeranja po ekranu. Telefon također dostiže osvijetljenost od 1000 nita za jasnu vidljivost tokom dana. Ekran je također zaštićen s Corning Gorilla Glass 5.

Baterija od 5000mAh ugrađena u realme-ovo najtanje kućište od 7,95mm

realme 10 4G nudi veliku bateriju od 5.000mAh, dovoljnu za korištenje tokom cijelog dana i 33W brzo punjenje od 0 do 50% za 28 minuta.

Važnije od svega, realme 10 4G ima samo 178g i najtanje kućište od 7,95mm – čime je postao i najtanji realme ikada napravljen za globalno tržište.

50MP Color AI kamera i 16MP selfi kamera

Sa primarnom kamerom od 50MP i 16MP selfi kamerom - jednom od najvećih rezolucija u svom segmentu i 50 miliona piksela u Samsung JN1 senzoru, primarna kamera ugrađena u realme 10 4G nudi zadivljujući kvalitet slike. Također, nudi poboljšani Night Mode sa ProLight tehnologijom, koja u velikoj mjeri smanjuje šum noćnih fotografija.

Karakteristike koje pokreću korisnici

realme 10 4G dolazi sa omiljenim 3,5mm priključkom za slušalice i 200% UltraBoom zvučnikom. UltraBoom zvučnik omogućava korisnicima da uživaju u Hi-Res audio zvuku na 200% jačine zvuka, savršenom za uživanje u zabavi.

