Mozzart i Teletović otvorili teren u Jablanici "Red, rad i disciplina" Mirzina poruka nekim novim klincima

"Sretan sam što Jablanica ponovo ima uslove da iznjedri neke nove klince, koji će zahvaljujući sportu, dosanjati svoje snove, kao sto sam ih ja dosanjao! U narednih nekoliko dana, na ovom terenu će dječaci i djevojčice uživati u košarkaškom kampu MT3, odakle će, uvjeren sam, ponijeti pregršt lijepih uspomena, koje će ih pratiti cijeli život. Hvala direktorici škole Sabini Palić, hvala načelniku Damiru Šabanoviću, hvala kompaniji Mozzart koja je donirala značajan dio sredstava, hvala svima, koji su pomogli da Jablanica ponovo ima multifunkcionalni teren, od kojeg će najviše koristi imati naša djeca" - poručuje košarkaški as, Mirza Teletović.

Teletović je svojevremeno predvodio BiH na Euru u Sloveniji, a da bi došao do najvećih košarkaških uspjeha, pomogao mu je teren u Jablanici, koji je od sada u novom ruhu. Sa samo 14 godina zaigrao je za tuzlansku Sloboda Ditu, odakle ga je put odveo u belgijski Oostende. Sljedeća stanica je bila Španija, gdje je osvojio pregršt individualnih, ali i klupskih priznanja, a pri tome je na sebe skrenuo pažnju košarkaških stručnjaka iz Evrope i svijeta. Košarkaške snove gradio je i na parketu NBA lige, a ostalo je upamćeno i da je jednu od sezona završio kao rekorder Phoenixa. Bio je igrač sa najviše postignutih trojki u ovom klubu, čak 181 za sezonu.

Bio je i predsjednik Košarkaškog saveza BiH, a sada je posebno posvećen razvoju košarke u Jablanici na čemu su mu mještani veoma zahvalni.

"Želim se zahvaliti prvim donatorima projekta „Znanjem do cilja, sportom do zdravlja“, a to su ujedno i velika svjetska imena iz svijeta sporta- Vahid Halilhodžić, Senad Lulić i naravno naš Mirza Teletović. Hvala kompaniji Mozzart koja je finansirala uređenje sportskog terena i koja je postala prepoznatljiva u cijelom regionu po ulaganju u kvalitetne projekte i po svojoj humanosti" - poručila je Sabina Palić, direktorica JU Srednja škola Jablanica.

U ime škole, ranije su uručene zahvalnice Vahidu Halilhodziću i Senadu Luliću, odmah nakon novčanih donacija, a zatim su uručene zahvalnice Mirzi i kompaniji Mozzart za izuzetan doprinos u radu škole, a posebno vannastavnih sportskih aktivnosti.

Obnovljeni teren u Jablanici je peti po redu koji kompanija Mozzart rekonstruira u sklopu svog društveno odgovornog rada. Do sada su obnovljena igrališta u Bileći, Doboju i dva u Banjoj Luci.