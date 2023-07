Ekskluzivno predstavljanje projekta Trebević Hills na sajmu Real Expo 2023

Kompanija MM Real Estate ponosni je partner prestižnog sajma Real Expo 2023., koji će biti održan u Sarajevu od 18. do 20. jula, u renomiranom hotelu Hills. Sajam će raditi od 10.00 do 19.00 sati svaki dan, pružajući posjetiteljima priliku da istraže najnovije i najuzbudljivije projekte iz područja nekretnina.

Trebević Hills obuhvaća impresivne sadržaje poput hotelskog lobby-ja, restorana, konferencijskih sala, cafe lounga, bazena, spa centra, saune, beauty salona, fitnes centra, room service 24/7, terasa, prodavaonica, obdaništa sa produženim boravkom 24h i igrališta za djecu, garaža i parkirališta, te besplatni shuttle bus do grada svakih 30 minuta za stanare.



Izbor stambenih jedinica uključuje studio apartmane, jednosobne, dvosobne, trosobne, dvoetažne i penthouse stanove, s kvadraturom koja se proteže od 35 m2 do 210 m2.

Ova investicija ima potencijal za značajan rast do kraja izgradnje, čak do 30 posto, a ima i odlične mogućnosti za iznajmljivanje stanova gdje se može očekivati povrat od min. 5 posto do 7 posto godišnje na investiciju.

Most prijateljstva gradi se između projekta Trebević Hills i Observatorija i pretenduje da će biti najposjećenija turistička lokacija sa pogledom na cijeli grad Sarajevo. Do ovog mosta iz Sarajeva bit će moguće doći gradskom žičarom, bez automobila i provesti idealan dan u prirodi.

Infrastruktura ovog područja je izvrsna - voda dolazi iz izvora Jahorine, a optički internet je osiguran. Pristup je jednostavan, sredina je mirna i samo korak od asfaltirane ceste.

Aria Marin

Drugi projekt koji će biti predstavljen je Aria marin smješten u Istanbulu, samo 150 metara udaljen od mora i plaže za kupanje sa plavom zastavicom. Ovaj projekat nudi zadivljujući pogled na more i obiluje raznolikim sadržajima, uključujući vanjski i unutarnji bazen, saunu, teretanu, garažu i prostore za relaksaciju.