U Starom Gradu će se u nedjelju provesti prvi referendum za opoziv načelnika u KS, sve je spremno

Građani Općine Stari Grad Sarajevo u nedjelju, 23. jula 2023. godine, odlučuju o opozivu općinskog načelnika Ibrahima Hadžibajrića, što će biti prvi zabilježeni slučaj provođenja opoziva u Kantonu Sarajevo dosad. Glasanje će se vršiti na 46 biračkih mjesta, od 07:00 sati ujutro do 19:00 navečer. Pravo glasa imat će 36.193 glasača, a putem glasačkog listića izjašnjavat će se da li su ZA ili PROTIV opoziva općinskog načelnika.

Glasat će se i putem pošte, te mobilnih timova

Govorio je i o aktivnostima koje je Komisija realizovala prethodnih mjeseci, kako bi sve bilo spremno za referendum.

- Komisija je provela proceduru štampanja glasačkih listića koji su u slučaju redovnih izbora osigurani od CIK-a BiH, dok u ovom slučaju kompletnom procedurom rukovodi Komisija za provođenje opoziva.

Kompletan materijal je spreman za glasanje u nedjelju, dok smo 7. jula 2023. godine, poslali preporučenu pošiljku svim glasačima koji su upisani za glasanje putem pošte. Ove pošiljke sadrže obrazac s ličnim podacima, odgovarajući glasački listić, povratnu kovertu s adresom Komisije i kovertu za glasački listić koja osigurava tajnost glasanja. Na spisku za glasanje putem pošte nalazi se 587 birača i naglasio bih da njihovi glasovi moraju biti poslani putem pošte najkasnije do 23.07.2023.godine - istakao je Imamović.

Oni koji su zbog bolesti spriječeni da glasaju na biračkim mjestima, svoje pravo moći će ostvariti putem mobilnih timova.

- Svi koji su zbog bolesti spriječeni da redovno glasaju na biračkim mjestima, a na vrijeme su ispunili obrasce i dostavili medicinsku dokumentaciju, moći će glasati putem mobilnih timova. Komisija je dobila 48 zahtjeva za glasanje putem mobilnih timova i formirali smo četiri mobilna tima koji će obilaziti teren u nedjelju.

U slučaju opoziva CIK donosi odluku o vanrednim izborima.

Imamović je pojasnio i koliko će vremena trebati da se dobiju konačni rezultati referenduma i šta slijedi nakon toga.

- Prve rezultate očekujemo sedam sati nakon zatvaranja biračkih mjesta, potom narednog dana do 19:00 sati, do kada ćemo prebrojati glasove mobilnih timova i glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima, kao i listiće za glasanje u odsustvu. Tek nakon što stignu glasovi putem pošte i prebroje se možemo očekivati konačne rezultate referenduma. To je nakasnije 15 dana od održavanja referenduma. Komisija će najkasnije u roku od 30 dana od dana održavanja referenduma potvrditi izborne rezultate - kazao je Imamović.

U zavisnosti da li će se građani opredijeliti Za ili Protiv opoziva općinskog načelnika, CIK BiH će verificirati odluku o oduzimanju ili nastavku mandata općinskom načelniku. U slučaju oduzimanja mandata, CIK BiH će donijeti odluku o provođenju vanrednih izbora u roku od 60 dana.