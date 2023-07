ITAcademy slavi SysAdmin Day i poklanja do 900 € popusta svima koji žele da započnu IT karijeru

Kada vam baguje internet, ne radi računar ili se zaglavite sat vremena u pošti, čekajući u redu zbog problema zvanog „pao nam je sistem”, administratori su ti koji rješavaju sve vaše probleme i brige. Sistem administratorima možete da zahvalite i što neki haker još uvijek nije upao na sve vaše onlajn-naloge i što vam štampač i telefoni rade bez problema.

Zato su i zaslužili svoj dan u godini.



Idealna prilika za sve one koji žele da postanu system admini



ITAcademy i ove godine slavi SysAdmin Day. Međutim, na ovoj međunarodnoj edukativnoj ustanovi proslava traje sve do 31. jula, do kada važi do čak 900 € popusta za sve one koji odluče da započnu školovanje na odsjeku Administration.

Ako ste razmišljali o tome da postanete jedan od najvažnijih IT stručnjaka, bez kojih teško da bi funkcionisao digitalni svijet koji danas poznajemo, onda iskoristite ovu sjajnu priliku i prijavite se putem ovog linka.