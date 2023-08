Novi projekat - Luksuzni apartmanski kompleks sa nevjerovatnim pogledom na Sarajevo

U neposrednoj blizini centra grada, a opet izdvojen od gradske gužve i buke nalazi se najnoviji stambeni projekat Trebević hills koji obećava jedinstvenu priliku za život u luksuznom okruženju sa spektakularnim panoramskim pogledom na grad Sarajevo. Ova moderna i sofisticirana lokacija nudi tri lamele, od kojih su dvije namijenjene stambenoj upotrebi, dok je treća hotel apart namjenjen za izdavanje.

U posljednjim godinama, Sarajevo je zabilježilo nezapamćen rast turizma, a potražnja za luksuznim hotelsko-apartmanskim smještajem je sve veća. Trebević Hills se pozicionira kao odgovor na ovaj rastući trend i pruža savršeno mjesto za investiciju ili trajni boravak.

Apartmani u ovoj lameli su raznovrsni, površine od 35 do 65 kvadratnih metara, s balkonima okrenutim prema različitim atrakcijama grada - od samog centra sa panoramskim pogledom na Sarajevo, do pogleda na Most prijateljstva i Vijećnicu, te do zapadnih dijelova grada i pogleda na borovu šumu sa čistim i zdravim zrakom.