Ljeto je izuzetno vrijeme za druženja, a toplo vrijeme nam pruža mnogo prilika za aktivnosti van kuće

Ljeto sa Gorenje velikim i malim kućanskim aparatima može biti još bolje. Godišnji odmori, kokteli, roštilj, zabava, bazeni, plaže i izleti. Šta vama sve pada na pamet kada pomislite na “ljeto”? To je period kojeg svi planiraju tokom cijele godine kako bi se zabavili i odmorili. Rashlađena lubenica, limunada, laki ljetni desert, sladoled – misli vam skaču sa jedne na drugu poslasticu dok se vraćate po vrelom danu kući i imate dilemu šta će vas najbolje rashladiti.



Ljeto je godišnje doba koje vam također najčešće probudi nedoumicu da li vam je potreban novi frižider. Da li je ovaj koji imate praktičan, sa dovoljno prostora, koliko je energetski efikasan. Potraga za novim koji zadovoljava sve vaše standarde ne mora biti komplikovana – predstavljamo vam Gorenje Side by Side frižidere, inovativne uređaje koji će čuvati svježinu namirnica i postati ključni saveznik vašeg domaćinstva u organizaciji skladištenja hrane i svakodnevnih aktivnosti. Odlična vijest je da je u toku ljetna akcija koju možete da iskoristite i obnovite kuhinju modernim frižiderom po promotivnoj cijeni.

Fižider NRR9185EAXL, zahvaljujući efikasnom dizajnu unutrašnjosti, pruža dovoljno prostora za skladištenje velikih količina hrane, čime smanjuje česte odlaske u nabavku, štedi vaše vrijeme i novac. Pored toga, ConvertActive funkcija omogućava da jednostavnim pritiskom tastera pretvorite zamrzivački dio u rashladni prostor ili veliku ZeroZone pregradu. Ova fleksibilnost daje vam više prostora za čuvanje hrane i pića, čime se prilagođava pojedinačnim potrebama i omogućava da bezbrižno skladištite veće količine namirnica. MultiFlow 360° ventilacioni sistem osigurava idealnu mikroklimu u svakom dijelu, ravnomjerno raspoređujući zrak.

Šta je inverterski kompresor?

Za održavanje hrane svježom zadužen je dio frižidera koji se naziva kompresor, čija je osnovna funkcija da pretvara rashladno punjenje iz gasovitog stanja u tečno. To omogućava održavanje niske temperature u unutrašnjosti i čuvanje svježine namirnica. On radi pri punoj brzini kada je potrebno hlađenje i prestaje sa radom kada je temperatura dovoljno niska. Međutim, Side by Side uređaji posjeduju inverterski kompresor koji započinje sa laganim radom, potom povećava brzinu i kada postigne željenu temperaturu, smanjuje rad na nivo dovoljan da održava potrebnu funkciju. Inverterski kompresori su tiši, izdržljiviji i troše manje energije u poređenju sa konvencionalnim.

No Frost Plus sistem

Koliko god se trudili da zamrzivač držimo čistim i urednim, neminovno je da ga je često potrebno odmrzavati kako bi očuvali njegove funkcije i održali higijenu. Sa No Frost Plus sistemom u zamrzivačkom dijelu, više nećete morati da se bavite ovim napornim poslom. On sprečava nakupljanje leda i mraza, čime se održava niska potrošnja energije i optimalno korištenje skladišnog kapaciteta. Smrznuta hrana će ostati uredno organizovana, bez lijepljenja jedne za drugu



Tih, ali moćan motor mašine sa Wi-fi fukcijom, sigurno će vam pružiti više uživanja u ljetnim danima.

Zbog energetske neefikasnosti, mnogi uključuju svoje veš mašine tokom noći kad je struja najčešće jeftinija, a zbog njenog glasnog rada nemaju miran san. Međutim, ukoliko odaberete uređaj koji ima Inverter PowerDrive motor, ovakve situacije će postati vaša prošlost. Tih, ali veoma efikasan motor dizajniran je tako da garantuje dug radni vijek, istovremeno štedeći energiju svakim ciklusom.