Plastenička proizvodnja u Starom Gradu: Ove godine poljoprivrednicima dodijeljeno više od 80 plastenika

“Ova godina za poljoprivredu je bila loša, prijavio sam se na poziv Općine za dodjelu plastenika i dobio plastenik od 50 m2. Mnogo sam zahvalan na ovoj vrijednoj donaciji i zaista sam zadovoljan,” ispričao je Parla i dodao: “Mnogo posla ima oko plastenika. Evo, u ovo ljetno vrijeme ustajem u 04:30 kako bi prije vrućine obišao plastenike. Nakon toga ide briga o kravi, pa opet u plastenik ako nije prevruće, ali ja sam sretan dok ovo radim i mene to ispunjava. Kad sam se penzionisao, jednostavno nismo mogli živjeti samo od toga jer mi je supruga ranjena u ratu i 60 postotni je invalid, a kćerke su nezaposlene. Povrće iz plastenika prodajemo i može se lijepo živjeti.”

Fuadova supruga Safija dodala je da osim plastenika imaju i kravu i kokoške, pa osim povrća ovo domaćinstvo može se pohvaliti i domaćim jajima i mliječnim proizvodima. “U plastenicima proizvodimo razno povrće koje prodajemo uz pomoć kćerki koje to nose kupcima na adrese. Uzgajamo papriku i to četiri vrste, krastavac, paradajz tri vrste, blitvu, buraniju, grah, kukuruz, tikvu, tikvice, mrkvu, bamiju, jagode, peršun, cveklu. Potrebno je mnogo truda i rada kako bi se bavili poljoprivredom i stočarstvom. Zadovoljni smo i sretni, samo da nas zdravlje posluži,” ispričala je Safija.

Jedan plastenik može prehraniti 10-očlanu porodicu

Na drugom kraju Starog Grada, u naselju Obhodža, plasteničkom proizvodnjom bavi se sedamdesetjednogodišnji Osman Gadžo koji aktivno obrađuje zemlju i bavi se poljoprivredom 15-ak godina. On je prošle godine od Općine Stari Grad dobio sredstva za nabavku freze, a ove godine je putem javnog poziva dobio plastenik površine 30 m2. Posadio je krastavice, paprike i paradajz. “Penzioner sam sa 40 godina radnog staža, a rad u plasteniku sa mojim radnim navikama mi dođe kao odmor. Ne može se svako baviti ovim poslom, potrebno je dosta vremena i prije svega volje. Ukoliko se to ne posjeduje, investicija sigurno propada. Jedan plastenik može prehraniti i veću porodicu do 10 članova,” ispričao je Gadžo.

“Meni ovaj plastenik znači mnogo. Omogućava mi da proizvodim svo sezonsko povrće. Na proljeće to su salate, poslije dolaze ostale kulture, razne vrste paprike i paradajza, patlidžan i ostalo. Pomoć od Općine Stari Grad mnogo znači i imamo odličnu saradnju. Kad podnesemo zahtjev, Služba za privredu izađe na teren i provjeri opravdanost, a kad dobijemo plastenik i postavimo ga onda dolaze u kontrole i prate naš rad. Zaista smo prezadovoljni sa tom saradnjom,”dodao je Gadžo.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Stari Grad Seid Škaljić kazao je da se uvjerio koliko je ova pomoć značajna za stanovnike Općine Stari Grad. “Davno smo prepoznali značaj ovakve pomoći našim stanovnicima i ovaj projekat traje duže od 20 godina. Ove godine je to posebno izraženo kada imamo više od 80 dodijeljenih plastenika, što je rekordan broj. U proteklom periodu smo podijelili oko 350 plastenika poljoprivrednicima iz Starog Grada i to pokazuje našu opredijeljenost da nastavimo pomagati građanima. Danas smo se lično uvjerili koliko ljudima znače dodijeljeni plastenici, ne samo u proizvodnom dijelu, već i kao jedan vid radne terapije,” izjavio je predsjedavajući Škaljić.

U ovoj godini je 40 poljoprivrednika iz Starog Grada dobilo plastenike površine 50 kvadratnih metara, dok je njih 41 dobilo plastenike površine 30 kvadratnih metara. Za ove namjene iz budžeta Općine za 2023. godinu izdvojeno je oko 178.000 KM.