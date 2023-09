Gradimo budućnost zajedno: Prijavite se na AS Akademiju za pripravnike

Kao što je i ranije najavljeno, AS Holding pokrenuo je inovativni projekat perspektivu za mlade „Stay with AS“ gdje će se kroz AS Akademiju, kao centar izvrsnosti, realizirati pripravnički program uz iskusne mentore koji su stručnjaci svojih specijalnosti. Kroz godinu dana pripravničkog programa, čije pripreme počinju javnim pozivom 1.9., najbolji pripravnici će imati priliku za zaposlenje u jednoj od 11 domaćih kompanija koje su u sastavu AS Holdinga kao što su; Klas, Vispak, Sprind, AS Jelah, Solana, AS Retail, Swity, AC Food, Zenička industrija mlijeka i Svjetlostkomerc.

Tokom mjeseca septembra biće završen cjelokupan selekcijski proces, u kojem će se raditi savremeni profesionalni profili kandidata i shodno tome odrediti mjesta za potencijalni razvoj kroz ovaj mentorski program.