Zašto Elma nije zabrinuta? Otkrivamo tajnu "kredita bez briga"

“Elma je odlučila da će baš danas odmarati i uživati u svom svježe renoviranom stanu. A onda ju je nešto zažigalo. Ali, Elma ne brine…“ Ovako započinje radnja novog promotivnog spota ASA Banke koji predstavlja „kredit bez briga“. Zašto Elma, koja je podigla nenamjenski kredit u najvećoj domaćoj banci, nije zabrinuta?

Za početak novi proizvod ASA Banke nudi fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate kredita. Ne znamo koji je rok otplate kredita koji je Elma uzela, no ono što sigurno znamo jeste da se kamatna stopa neće promijeniti bez obzira da li je njen kredit na godinu ili na deset godina. Razlog više da Elma ne brine.

Sljedeći benefit koji pruža nova kreditna ponuda ASA Banke predstavlja iznenađenje, jer istini za volju ko očekuje da uz kredit dobije besplatno zdravstveno ASA Central osiguranje. Ali, čini se da je upravo ovo glavni razlog zašto Elma nije zabrinuta. Jer, sa ovim zdravstvenim osiguranjem Elma može kvalitetnije brinuti o svom zdravlju. Na raspolaganju su joj specijalistički ljekarski pregledi i dijagnostički postupci koje može redovno koristiti, i tako na vrijeme spriječiti da je bilo šta žiga.

I na kraju, kako preglede u okviru ovog paketa zdravstvenog osiguranja može obaviti u Europharmu na više od deset lokacija širom BiH, Elma bezbrižno putuje u Tuzlu posjetiti tetku.

Ako još niste pogledali novi promotivni spot svakako savjetujemo da to uradite, jer će vam pomoći da shvatite kako novi kredit ASA Banke rješava svako žiganje, od renoviranja stana, kupovine automobila, odmora iz snova do dosadnog žiganja na računu. Jednostavno rečeno, ovaj kredit bez briga je pogodan za sva finansijska žiganja. Jedini problem jeste što ima ograničeno vrijeme ponude, do kraja oktobra, pa požurite.