Manje je više! Isprobajte novi Ariel koncentrovani deterdžent u prahu!

Moderna tehnologija donijela nam je mnoštvo pogodnosti o kojima smo ne tako davno mogli samo da maštamo. Čovjek je ispunio mnoge zacrtane ciljeve, ali ljepota je u tome što se novim dostignućima ne nazire kraj. Iz dana u dan svjedoci smo da i najluđa mašta može postati integralni dio stvarnosti.

Jedna od opsesivnih tema koja rasplamsava ljudsku maštu kroz čitavu istoriju jeste i kako sa što manje doći do više. No, dok su nekada ispredane priče o čarobnom grašku, a razni alhemičari bezuspješno pokušavali da dođu do idealne formule, zahvaljujući razvoju nauke manje a više je konačno postala realnost. O čemu je zapravo riječ?

Poznati brend Ariel došao je do inovativne formule koja omogućava vrhunsko pranje veša uz upotrebu manje količine praška. Zahvaljujući stalnoj inovaciji i težnji za smanjenjem štetnih uticaja na životnu sredinu, Ariel je smanjio zapreminu pakovanja koncentrišući svoju formulu, ali zadržavajući isi broj pranja kao i ranije. Drugim riječima, iako je pakovanje sada manje zapremine, broj pranja ostaje isti jer je za svako pranje potrebno manje koncentrovanog praha. Kao i uvijek, pratite preporučenu dozu po pranju kako je prikazano na pakovanju.

Na ovaj način, Ariel je uspio ne samo da stvori olakšice u transportu i skladištenju, već i da značajno smanji upotrebu plastike i njen štetan uticaj na okolinu. Dakle, pakovanje sada zauzima manje prostora u vašem domu.

Novi Ariel proizvodi sada imaju jasne oznake (koncentrisane), zbog čega ih lako možete pronaći na polici. Tako je na bočnoj strani proizvoda odštampana preporučena doza na osnovu uslova pranja, tako da novi, standardni koncentrovani proizvod pere 4-5 kg odjeće sa 105 ml proizvoda, za razliku od starog za koji je bilo potrebno 135 ml proizvoda po pranju.