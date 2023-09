Nedjeljni saobraćajni režim za Run Fest Sarajevo 2023.

Zbog održavanja "Run Fest Sarajevo 2023." u nedjelju 17. septembra u periodu od 8:10 do 13:00 sati privremeno će biti izmijenjen režim saobraćaja na trasi kretanja učesnika utrke.

Saobraćaj će biti izmijenjen na lokacijama: Ferhadija (START) - Maršala Tita - Zmaja od Bosne - raskrsnica Zmaja od Bosne/Halida Kajtaza (OKRET) - Zmaja od Bosne - Hiseta - Hamze Hume (most Skenderija) - Terezija - Vrbanja (most Suade i Olge) - Vilsonovo šetalište - Topal Osman-paše - Zvornička - Grbavička - Zagrebačka - Terezija - Hamze Hume (most Skenderija) - Obala Kulina bana - Telali - Mula Mustafe Bašeskije - Zelenih Beretki - Branilaca Sarajeva - Trg Susan Sontag.

Saobraćajna policija će na terenu regulisati saobraćaj i prekidati zabranu u navedenim ulicama redom, kako se budu završavale aktivnosti u njima.

Zabrana saobraćaja može se mijenjati da bi se uskladila sa konkretnim potrebama i programom manifestacije.

Utrke "Addiko 16. Sarajevo polumaraton" i "G-Drive štafetni polumaraton" startaju u 9 sati, dok Intersport FunRun starta u 9:15 sati sa startne pozicije u Ulici Ferhadija kod znaka "Sarajevo Meeting of Cultures", a ciljna pozicija će biti na Pozorišnom trgu Susan Sontag.