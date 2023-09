Milka pokreće veliku nagradnu igru

Učešće u nagradnoj igri Omiljeni Milka ukus regulisano je Pravilnikom, a svi koji žele učestvovati trebaju u periodu od 4. septembra 2023. godine do 23. oktobra 2023. kupiti minimalno jednu Milka čokoladu, sačuvati račun, posjetiti sajt , glasati za svoj omiljeni Milka ukus i ukucati broj računa. Na taj način potrošači će biti u mogućnosti osvojiti neku od sedmičnih nagrada (Milka slatki paket ili kuhinjski robot), dok je glavna nagrada vaučer za egzotično putovanje.

Milka, jedan od najpoznatijih svjetskih brendova čokolade, poziva vas da učestvujete u velikoj nagradnoj igri pod nazivom Omiljeni Milka ukus. Nagradna igra traje do 23. oktobra 2023. godine, a pobjednike očekuju sjajne nagrade – 2 nezaboravna egzotična putovanja, 10 kuhinjskih robota i 50 Milka slatkih paketa.

„Ukus je jedan od najvažnijih kriterija za odabir čokolade od strane njenih ljubitelja. Inspirisani time, odlučili smo kroz ovu nagradnu igru saznati koji je to omiljeni Milka ukus ljubitelja naših čokolada i uz to, zajedno sa svima onima koji učestvuju, doći do odgovora na pitanje Koji je omiljeni Milka ukus Bosne i Hercegovine*“, izjavila je Una Lučić, brend menadžerica za Milka tabletne čokolade u kompaniji Mondelēz International i dodala „bit će zanimljivo vidjeti da li se ljubitelji Milka čokolade više opredjeljuju za neki od klasičnih kremastih ukusa, kao što su noisette ili jagoda, a možda čak pobjedu odnese neki od manje uobičajenih ukusa poput suhog grožđa i lješnika ili kombinacija sa keksom.“